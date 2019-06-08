Отбор Евро-2020. Франция проиграла Турции, Бельгия разгромила Казахстан и другие результаты

французы петушки опущенные запороли 3 касаря)
но в остальных матчах все четко)
Франция проиграла Турции в матче 3-го тура квалификации Евро-2020 со счетом 0:2. Французы занимают второе место в группе Н с 6 очками. Турция набрала 9 очков и поднялась на первое место.
В другом матче Казахстан проиграл Бельгии – 0:3. Бельгийцы набрали 9 очков и занимают первое место в группе I. Казахстан опустился на пятое место.
В другом матче группы I Шотландия обыграла Кипр (2:1) и поднялась на третье место, набрав 6 очков. У шотландцев теперь столько же очков, сколько у сборной России.
Результаты других матчей:
Отбор ЧЕ-2020. Группа С. 3-й тур
Белоруссия – Германия – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Сане, 13; 0:2 – Ройс, 62.
Группа Н. 3-й тур
Голы: 1:0 – Айхан, 30; 2:0 – Ундер, 40.
Группа I. 3-й тур
Бельгия – Казахстан – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мертенс, 11; 2:0 – Кастань, 14; 3:0 – Лукаку, 50.
Голы: 1:0 – Робертсон, 61; 1:1 – Коусолос, 87; 2:1 – Берк, 89.