Алекперов: «Спартак» в будущем обязан быть чемпионом»

Глава «Лукойла», титульного спонсора футбольного клуба «Спартак», Вагит Алекперов поделился мнением о выступлении московской команды в сезоне-2018/19.

«Ни одна команда не может год за годом становиться чемпионом. Это нормально, что «Спартак» закончил чемпионат не на первом месте. Сейчас идут кадровые обновления. Я уверен, «Спартак» – сильная команда, которая в будущем обязана быть чемпионом», – сказал Алекперов.