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    Алекперов: «Спартак» в будущем обязан быть чемпионом»

    Глава «Лукойла», титульного спонсора футбольного клуба «Спартак», Вагит Алекперов поделился мнением о выступлении московской команды в сезоне-2018/19.

    «Ни одна команда не может год за годом становиться чемпионом. Это нормально, что «Спартак» закончил чемпионат не на первом месте. Сейчас идут кадровые обновления. Я уверен, «Спартак» – сильная команда, которая в будущем обязана быть чемпионом», – сказал Алекперов.

    • «Спартак» финишировал на пятом месте в РПЛ.
    • В минувшем сезоне команду возглавляли три тренера – Массимо Каррера, Рауль Рианчо и Олег Кононов.
    • В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4672

      piligrim1986 32 минуты назад

      ага, Спартак обязан, а вот те, кто им рулит, ни кому ни чем не обязаны)))))

      0
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      Рейтинг: +76

      Hansson 36 минут назад

      В будущем %) будущее - понятие растяжимое, к примеру лет через 100))

      1
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      Рейтинг: +1038

      general.lizyukov 1 час назад

      Гражданин Алекперов, направьте уже аудиторов в клуб, вас банально доят и разводят. Если только Федун не ваш родственник, то наведите уже порядок в финансах.

      0
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      Рейтинг: +1053

      777+ 1 час назад

      Я уверен, «Спартак» – сильная команда, которая в будущем обязана быть чемпионом», – сказал Алекперов.
      Обычно комментирую в стихах, но лучше А.Н.Некрасова сказать трудно:
      "Жаль только — жить в эту пору прекрасную
      Уж не придется — ни мне, ни тебе».

      1
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      Рейтинг: +2595

      Viper for CSKA 1 час назад

      Вопрос только один: насколько отдалённое будущее имеет в виду Алекперов? С такими ресурсами необходимо каждый сезон на чемпионство претендовать, раз в три-четыре года его выигрывать, а не кормить болельщиков завтраками, наполненными "светлым будущим".

      0
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      Рейтинг: +6247

      KLIM777 1 час назад

      Все успеют еще по несколько раз стать чемпионами. Конец света вроде бы не скоро.

      -1
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      Рейтинг: +534

      Genz 2 часа назад

      Оренбург раньше станет

      -1
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      Рейтинг: +17496

      oyabun 2 часа назад

      Очень знаковый момент этого интервью именно в том что дал его Алекперов, а не Федун. Хочется надеяться что теперь клубом будет напрямую руководить именно Вагит. Может хоть что то поменяется в лучшую сторону в клубе?

      3
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      Рейтинг: +1915

      Dgad > oyabun 27 минут назад

      Вагин) Да все они за одно, руководство в спартаке надо ставить грамотное и умелое, а там одни бывшие футболисты и тд и тп не имея ни образования управления ни опыта.

      0
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      Рейтинг: +19497

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      Все зависит от денег, г-н Алекперов. Вспомни Анжи Керимова.

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      Рейтинг: +3360

      violator20 > gol_kak_sokol 1 час назад

      Что, денег у Лукойла мало? Была бы голова на плечах.

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      Рейтинг: +1462

      Krasnodar 123 2 часа назад

      Кто мешает? Флаг в руки барабан на шею!

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