Алекперов: «Спартак» в будущем обязан быть чемпионом»

ага, Спартак обязан, а вот те, кто им рулит, ни кому ни чем не обязаны)))))
Глава «Лукойла», титульного спонсора футбольного клуба «Спартак», Вагит Алекперов поделился мнением о выступлении московской команды в сезоне-2018/19.
«Ни одна команда не может год за годом становиться чемпионом. Это нормально, что «Спартак» закончил чемпионат не на первом месте. Сейчас идут кадровые обновления. Я уверен, «Спартак» – сильная команда, которая в будущем обязана быть чемпионом», – сказал Алекперов.
- «Спартак» финишировал на пятом месте в РПЛ.
- В минувшем сезоне команду возглавляли три тренера – Массимо Каррера, Рауль Рианчо и Олег Кононов.
- В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году.