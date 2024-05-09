Де Лигт прокомментировал извинения лайнсмена

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о работей судей в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1). Ранее он сказал, что боковой судья принес ему извинения за эпизод на 90+13-й минуте, когда арбитры прервали атку мюнхенцев, зафиксировав офсайд, – при этом де Лигт поразил ворота мадридцев после свистка.

«Если на последней минуте раздается такой свисток, это большая ошибка, настоящий позор. Я не знаю, офсайд там или нет, это можно проверить, но как можно его увидеть без проверки?

В случае со вторым голом Хоселу Рюдигер тоже почти вне игры. Если бы арбитр тогда свистнул, дальше ничего бы не было, а в итоге это решающий гол.

Боковой судья извинился. Но что мне с этого? В конце концов, я не из тех, кто хочет свалить все на судью, «Реал» заслужил победу, потому что выиграл 2:1, но если это правило, то это правило, вот и все, что я могу сказать на этот счет», – сказал де Лигт.