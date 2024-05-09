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    Де Лигт прокомментировал извинения лайнсмена

    Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о работей судей в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1). Ранее он сказал, что боковой судья принес ему извинения за эпизод на 90+13-й минуте, когда арбитры прервали атку мюнхенцев, зафиксировав офсайд, – при этом де Лигт поразил ворота мадридцев после свистка.

    «Если на последней минуте раздается такой свисток, это большая ошибка, настоящий позор. Я не знаю, офсайд там или нет, это можно проверить, но как можно его увидеть без проверки?

    В случае со вторым голом Хоселу Рюдигер тоже почти вне игры. Если бы арбитр тогда свистнул, дальше ничего бы не было, а в итоге это решающий гол.

    Боковой судья извинился. Но что мне с этого? В конце концов, я не из тех, кто хочет свалить все на судью, «Реал» заслужил победу, потому что выиграл 2:1, но если это правило, то это правило, вот и все, что я могу сказать на этот счет», – сказал де Лигт.

    • Матч Лиги чемпионов обслуживала бригада судей под руководством Шимона Марчиняка.
    • Первая игра команд закончилась ничьей 2:2.

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    Источник: NBC Sports

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    09.05.2024 09:07
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1715236550
    Ошибка судьи - это его извинения. Не стоило "сеять" сомнения. Лайнсмен ( уже все забыли) такое же действующее лицо матча , как и главный, его возможные ошибки (человеческий фактор) имеют место быть. С вводом ВАРа "открыли ящик Пандоры" , хотели помочь "человеческому глазу", но вместе с этим наружу вылезло столько "подводных камней" , с которыми раньше лайнсмен справлялся. мм Офсайды, "наступы" на мизинцы, касания мяча рукой , изменили игру до неузнаваемости. Постоянные просмотры , остановки , доп.время до бесконечности. Верните нормальный ФУТБОЛ , в котором неумышленные ошибки судей были всегда .
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