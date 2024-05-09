Селюк – об одном из тренеров РПЛ: «Да он бы Мостовому туалетную бумагу носил!»

Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал клубы РПЛ дать шанс Александру Мостовому поработать в качестве главного тренера. Также он назвал ошибкой экс-хавбека «Спартака», «Сельты» и сборной России его критику в адрес специалистов, не игравших в футбол.

«Проблема российского футбола, что в нeм полно неадекватов. Или за всем стоят какие-то движения, чтобы сделать хуже. Не понимаю, например, почему никто не приглашает Мостового на пост тренера? Для меня это просто странно. Может, из-за того, что он взятки не даeт? Мостовой был звездой мирового футбола! Ему не дают возможностей. Много же клубов – пригласите Мостового!

«Пари НН» зовeт какого-то Сашу Илича, а не Мостового. Да этот Илич бы Мостовому туалетную бумагу носил! Конечно, не всегда топовый футболист становится топовым тренером, но возможность надо дать.

Мостовой и Аршавин – это два лучших российских футболиста. Но Мостового не берут, хотя он играл центрального полузащитника, его команды бы играли в интересный футбол. Единственная проблема и большая ошибка Мостового, когда он критикует тренеров за то, что они не играли в футбол», – сказал Селюк.