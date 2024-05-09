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    • Селюк – об одном из тренеров РПЛ: «Да он бы Мостовому туалетную бумагу носил!»

    Селюк – об одном из тренеров РПЛ: «Да он бы Мостовому туалетную бумагу носил!»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал клубы РПЛ дать шанс Александру Мостовому поработать в качестве главного тренера. Также он назвал ошибкой экс-хавбека «Спартака», «Сельты» и сборной России его критику в адрес специалистов, не игравших в футбол.

    «Проблема российского футбола, что в нeм полно неадекватов. Или за всем стоят какие-то движения, чтобы сделать хуже. Не понимаю, например, почему никто не приглашает Мостового на пост тренера? Для меня это просто странно. Может, из-за того, что он взятки не даeт? Мостовой был звездой мирового футбола! Ему не дают возможностей. Много же клубов – пригласите Мостового!

    «Пари НН» зовeт какого-то Сашу Илича, а не Мостового. Да этот Илич бы Мостовому туалетную бумагу носил! Конечно, не всегда топовый футболист становится топовым тренером, но возможность надо дать.

    Мостовой и Аршавин – это два лучших российских футболиста. Но Мостового не берут, хотя он играл центрального полузащитника, его команды бы играли в интересный футбол. Единственная проблема и большая ошибка Мостового, когда он критикует тренеров за то, что они не играли в футбол», – сказал Селюк.

    • В августе 2023-го Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию по программе «А-УЕФА+В-УЕФА» в академии РФС.
    • Ранее он формально был главным тренером медиаклуба Fight Nights.

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    Источник: Legalbet

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    09.05.2024 09:35
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    Комментарии (19)
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    Garrincha58
    1715239270
    кто ты такой агентишка тебе не кому купить туалетную бумагу
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    SLADE2019
    1715239991
    Как то не очень красиво говорить о достоинствах Мостового относительно Илича. Он единственный кто пригласил Мостового к себе.
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    Cleaner
    1715242682
    СТЫДНО за Селюка...(((
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    andr45
    1715242823
    Интересно, Селюк с перепоя подобное несет или идиот от рождения? В каких великих клубах играл этот по мировым меркам этот подмастерья? Какие его достижения, сколько раз выдвигался на «Золотой мяч» и т. д.? PS Всех с ПОБЕДОЙ советского народа возглавляемым гениальным СТАЛИНЫМ над нацистской Европой!
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    andr45
    1715243117
    СПРАВОЧНО: Александр Владимирович Мостовой имеет гражданство Португалии
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    СпорЦмен
    1715243152
    Дааа, Мостовой посрать любит. У него, наверное, перебои с поставками туалетной бумаги. :)))
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715245631
    Типичное поведение агентишки, "жучка", как еще называют ему подобных. Зачем то оскорбил Илича,необоснованно подлизнул критикану Мостовому. Да, Мостовый неплохой был игрок, но как тренер он пока ноль. И поэтому кто такому доверит клуб. Тем более у него нет еще лицензии, как некто барыга Селюк,хотел трудоустроить Мостового в Нижний это загадка.
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    Илья-Альчуль-vkontakte
    1715246313
    "Перед ЧМ-2002 Pepsi выкатил рекламу, которая стала культовой. Звезды футбола, среди которых были Рауль, Роберто Карлос, Бекхэм, Руй Кошта, Буффон и Давидс играли против сумоистов (мундиаль проходил в Японии и Южной Корее) за ящик священного напитка. В команду лучших игроков планеты попал и Мостовой. Александр Мостовой:"...Снимали в Мадриде — мне это было удобно, потому что играл за «Сельту», но всю команду вместе не собирали — уже потом всех монтировали вместе на одном кадре. При этом в национальных версиях рекламы естественно больше показывали свою звезду: в Англии — Бекхэма, в Италии — Буффона и так далее."" Так что, по мнению компании Пепси, Мостовой был одним из лучших футболистов мира. Положил 12 мячей за карьеру Реалу и Барсе.
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    Spartak_forv@
    1715258979
    Когда вы говорите,Дмитрий Дмитриевич, такое ощущение, что вы бредите!
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    Aleks-Romanoff-yandex
    1715296973
    Саша сам не хочет. Не сомневаюсь, что игрок, прошедший школу Романцева, Бескова, испанского футбола, сможет немало дать нашему футболу и как тренер. К тому же и сам плеймейкер.Просто это ответственность, нужно образовываться, вспоминать лучшее... Значит, бабки ещё не кончились у Моста... Кончились бы, уже бы нашёл себя. Что не означает, прав Селюк, что Илич или любой Дурич, по объявлению, не сможет вдруг стать топ-тренером без большой игроцкой карьеры. Циолковский был,на самом краю научной ойкумены мира, когда описал весь Космос на столетия вперед... Футбол-то попроще будет)
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