Мостовой назвал клуб, который согласится возглавить без раздумий

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с поисками «Баварией» главного тренера.

«Я не слышал, что кто-то отказывается от возможности возглавить «Баварию». Я не очень верю в это. Говорят, что порядка пяти кандидатов уже отказались ехать в Мюнхен, но с ними, с этими кандидатами, разговаривал кто-то? То, что пишут, что им поступало предложение, это не факт. А чтобы один из кандидатов публично сам сказал, что он отказался возглавить «Баварию» – такого же не было. Я такого не слышал.

Отказаться от «Баварии» очень сложно. Если бы мне предложили стать главным тренером «Баварии», я бы без раздумий согласился. Конечно. Но ко мне-то предложения нет, а вот к людям, к которым предложение будет, они тоже без раздумий согласятся.

Если взять 16 команд из 18 в Бундеслиге, то наставник любой из этих команд согласится возглавить «Баварию». Зарплата, наверняка, раз в 10 больше, чем в условном «Хоффенхайме». Кто же откажется от этого? Даже если через пару месяцев уволят, то ничего страшного», – сказал Мостовой.