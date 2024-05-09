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    • Мостовой назвал клуб, который согласится возглавить без раздумий

    Мостовой назвал клуб, который согласится возглавить без раздумий

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с поисками «Баварией» главного тренера.

    «Я не слышал, что кто-то отказывается от возможности возглавить «Баварию». Я не очень верю в это. Говорят, что порядка пяти кандидатов уже отказались ехать в Мюнхен, но с ними, с этими кандидатами, разговаривал кто-то? То, что пишут, что им поступало предложение, это не факт. А чтобы один из кандидатов публично сам сказал, что он отказался возглавить «Баварию» – такого же не было. Я такого не слышал.

    Отказаться от «Баварии» очень сложно. Если бы мне предложили стать главным тренером «Баварии», я бы без раздумий согласился. Конечно. Но ко мне-то предложения нет, а вот к людям, к которым предложение будет, они тоже без раздумий согласятся.

    Если взять 16 команд из 18 в Бундеслиге, то наставник любой из этих команд согласится возглавить «Баварию». Зарплата, наверняка, раз в 10 больше, чем в условном «Хоффенхайме». Кто же откажется от этого? Даже если через пару месяцев уволят, то ничего страшного», – сказал Мостовой.

    • Нынешний главный тренер Томас Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона.
    • Клуб впервые за 12 лет остался без трофеев.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    09.05.2024 07:56
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    Комментарии (5)
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    rash1959
    1715232751
    Почему бездействуют врачи, дайте ему преператы, или хотя бы опохмелиться налейте.
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    arrivalgist
    1715235309
    ... Да. Я бы тоже согласился.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715235401
    Кишка тонка для Баварии. Гыгыгы
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    СпорЦмен
    1715243564
    Вот, куда Семаку надо, в Баварию. Здесь, он уже исчерпал лимит наших нервов.
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