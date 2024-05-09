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    Тухель пожаловался на влияние «Бернабеу» на судей

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) сказал, что его команде не позволили сравнять счет в игре.

    «Ошибку совершил наш лучший футболист, который до этого момента спасал для нас игру. Индивидуальная ошибка поменяла ход игры, а затем нам не позволили сделать счет 2:2.

    Что я думаю о «Бернабеу»? Что он оказывает влияние на судей», – сказал Тухель в эфире Movistar.

    • На 88-й минуте вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не удержал мяч после удара вингера «Реала» Винисиуса, а нападающий Хоселу удачно сыграл на добивании.
    • Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Шимона Марчиняка.
    • Первая полуфинальная игра закончилась со счетом 2:2.

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    Источник: Marca

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    09.05.2024 08:18
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    Комментарии (6)
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    BlackMurder
    1715232183
    Кстати ,тут я с ним согласен
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    Artemka444
    1715232541
    Чего ныть то
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    Алексей З
    1715234619
    Мне показалось , что эта Бавария одна из слабейших за последние 5 лет. Если бы не Кейн , то и в тройке Бундеслиги не были.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1715237270
    Не надо было менять Кейна и Мусиалу
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