Тухель пожаловался на влияние «Бернабеу» на судей

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) сказал, что его команде не позволили сравнять счет в игре.
«Ошибку совершил наш лучший футболист, который до этого момента спасал для нас игру. Индивидуальная ошибка поменяла ход игры, а затем нам не позволили сделать счет 2:2.
Что я думаю о «Бернабеу»? Что он оказывает влияние на судей», – сказал Тухель в эфире Movistar.
- На 88-й минуте вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не удержал мяч после удара вингера «Реала» Винисиуса, а нападающий Хоселу удачно сыграл на добивании.
- Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Шимона Марчиняка.
- Первая полуфинальная игра закончилась со счетом 2:2.