Тухель пожаловался на влияние «Бернабеу» на судей

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) сказал, что его команде не позволили сравнять счет в игре.

«Ошибку совершил наш лучший футболист, который до этого момента спасал для нас игру. Индивидуальная ошибка поменяла ход игры, а затем нам не позволили сделать счет 2:2.

Что я думаю о «Бернабеу»? Что он оказывает влияние на судей», – сказал Тухель в эфире Movistar.