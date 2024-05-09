Бывший главный тренер сборной России назвал ошибкой увольнение Ивича

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Сложно сказать, где бы сейчас был «Краснодар» в турнирной таблице, если бы Ивич остался в клубе. Но его увольнение было ошибочным. Как принято говорить, от добра добра не ищут. Ивич приносил в команду добро, она двигалась вперед. Возможно, кого-то не устроили какие-то моменты. Но тренер давал результат. И команда делала все возможное, чтобы поддерживать его начинания и идеи», – сказал Игнатьев.