Бывший главный тренер сборной России назвал ошибкой увольнение Ивича

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».
«Сложно сказать, где бы сейчас был «Краснодар» в турнирной таблице, если бы Ивич остался в клубе. Но его увольнение было ошибочным. Как принято говорить, от добра добра не ищут. Ивич приносил в команду добро, она двигалась вперед. Возможно, кого-то не устроили какие-то моменты. Но тренер давал результат. И команда делала все возможное, чтобы поддерживать его начинания и идеи», – сказал Игнатьев.
- Владимир Ивич был уволен с поста главного тренера «Краснодара» 13 марта. Его место занял Мурад Мусаев.
- «Быки» занимают второе местое в РПЛ с 50 очками после 27 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.