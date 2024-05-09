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    • Бывший главный тренер сборной России назвал ошибкой увольнение Ивича

    Бывший главный тренер сборной России назвал ошибкой увольнение Ивича

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

    «Сложно сказать, где бы сейчас был «Краснодар» в турнирной таблице, если бы Ивич остался в клубе. Но его увольнение было ошибочным. Как принято говорить, от добра добра не ищут. Ивич приносил в команду добро, она двигалась вперед. Возможно, кого-то не устроили какие-то моменты. Но тренер давал результат. И команда делала все возможное, чтобы поддерживать его начинания и идеи», – сказал Игнатьев.

    • Владимир Ивич был уволен с поста главного тренера «Краснодара» 13 марта. Его место занял Мурад Мусаев.
    • «Быки» занимают второе местое в РПЛ с 50 очками после 27 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

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    Источник: Betonmobile

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    09.05.2024 10:15
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    Комментарии (3)
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    Cubinec1989
    1715246584
    Половина болельщиков, если не больше, тоже не поняла этого увольнения. В фанатском телеграмме страсти не утихают до сих пор
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    DOCTOR PENALTY
    1715251589
    Это не просто ошибка, а полный маразм! Муксаев - это вторая лига, не более. ((( С Юраном то же самое: Пари парит в Первую лигу
    Ответить
    Январь 59
    1715277459
    И никто не вспомнит что Ивич провалил предсезонку и старт второй части РПЛ, что Ивич провалил игры в Кубке России. Все уже забыли как играл Краснодар на выезде с Ростовом. Возможно Мусаев совсем не тот тренер, что нужен Краснодару, но в спешке в разгар всех чемпионатов, сходу не найдёшь подходящего тренера.
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