Агент Абрамов назвал сумму, которую «Спартаку» нужно потратить на форварда для завоевания чемпионства

Агент Владимир Абрамов высказался об игре полузащитника Михаила Игнатова в «Спартаке».

«Игнатов давно играет за «Спартак». Его Абаскаль часто ставил. Он доказывал, что он прекрасный футболист, все это видели. Сейчас такие обстоятельства, что некому играть в центре нападения. Никто толком забить не может. Слишкович начал привлекать Мишу, возможно, чуть больше, чем Абаскаль. Мы можем с вами наблюдать, как хорошо взаимодействует он с Соболевым. Но это обстоятельства, потому что нет суперклассного нападающего. Он на нарах сидит! Но я Игнатова считал и считаю очень хорошим футболистом. Он высокий, крепкий, техничный, добротный игрок.

Может ли он стать лидером «Спартака»? Я бы не хотел сказать, что да. В нeм нет фантастической скорости и мощного удара. Но я ему всегда ставлю твeрдую четвeрку, а иногда и с плюсом.

Но пока «Спартак» не купит нападающего за 40 миллионов, он никогда не станет чемпионом. Красно-белые будут играть хорошо, я с удовольствием буду смотреть матчи, но они так и будут на 4-6 месте. Мы с вами хотим, чтобы «Спартак» обыгрывал «Зенит». Именно по игре, но могут ли на пару Игнатов с Соболевым обыграть петербуржцев? Они не могут. Надо усиливаться, потому что Угальде не дотягивает даже на оценку четыре», – сказал Абрамов.