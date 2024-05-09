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    • Агент Абрамов назвал сумму, которую «Спартаку» нужно потратить на форварда для завоевания чемпионства

    Агент Абрамов назвал сумму, которую «Спартаку» нужно потратить на форварда для завоевания чемпионства

    Агент Владимир Абрамов высказался об игре полузащитника Михаила Игнатова в «Спартаке».

    «Игнатов давно играет за «Спартак». Его Абаскаль часто ставил. Он доказывал, что он прекрасный футболист, все это видели. Сейчас такие обстоятельства, что некому играть в центре нападения. Никто толком забить не может. Слишкович начал привлекать Мишу, возможно, чуть больше, чем Абаскаль. Мы можем с вами наблюдать, как хорошо взаимодействует он с Соболевым. Но это обстоятельства, потому что нет суперклассного нападающего. Он на нарах сидит! Но я Игнатова считал и считаю очень хорошим футболистом. Он высокий, крепкий, техничный, добротный игрок.

    Может ли он стать лидером «Спартака»? Я бы не хотел сказать, что да. В нeм нет фантастической скорости и мощного удара. Но я ему всегда ставлю твeрдую четвeрку, а иногда и с плюсом.

    Но пока «Спартак» не купит нападающего за 40 миллионов, он никогда не станет чемпионом. Красно-белые будут играть хорошо, я с удовольствием буду смотреть матчи, но они так и будут на 4-6 месте. Мы с вами хотим, чтобы «Спартак» обыгрывал «Зенит». Именно по игре, но могут ли на пару Игнатов с Соболевым обыграть петербуржцев? Они не могут. Надо усиливаться, потому что Угальде не дотягивает даже на оценку четыре», – сказал Абрамов.

    • Игнатов провел в этом сезоне 32 матча, забил 4 гола и отдал 5 передач.
    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 43 очками после 27 туров. Команда отстает на 7 очков от третьего места.

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    Источник: Legalbet

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    09.05.2024 12:01
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    Комментарии (23)
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    VVM1964
    1715247176
    Вопрос не цены, а качества - не всегда даже ТОП игроки оправдывают себя и наоборот купить молодой талант, который заиграет и раскроется - это к качеству работы селекции, но увы это не про Спартак... (
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    BAIv
    1715248460
    Так хочет сделку провернуть на 40 лямов, что мозг клинит! И за 40 лямов игрок может оказаться пустышкой играть а команде которая играет на него, а в другой будет ноль.
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    ...уефан
    1715250235
    ...всех агентов в казематы! Скормить крысам! Крысы заслужили! Крыс к крысам)...
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    Krics
    1715254790
    Промеса приобрели за 8,5 ,агентам в России надо выдавать "малиновые макентоши",кто смог пристроить своего подопечного в приличный клуб из топ5?ихмо.
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    slavа0508
    1715260705
    За 40 лямов .это к немытым ...
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    Алексей З
    1715265315
    40 хорошая цифра. Думаю больше пользы будет если взять 2 по 20.
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    Solist345345
    1715267609
    Угальде ещё рано давать оценку.
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    Бывший спартаковец
    1715268223
    Он сказал очень много слов, из которых можно понять, что спартак убог! Слава Пупсику!!!
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    Filllllll
    1715277648
    В 2017 покупал машину, она стоила 750 тыс., сейчас такая около 2,5 млн стоит. Так и с футболистами, особенно в Российский чемп, если раньше можно было купить Квинси за 11млн, то сейчас футболист его уровня и будет стоить не менее 40. А за 11-12, уровень Угальде: неплохо, но не то
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    Спартач80
    1715281224
    Здраво говорит...
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