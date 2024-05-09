Тухель высказался об отношении судей к «Реалу»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) высказался об эпизоде на 90+13-й минуте встречи.

«На другой стороне поля такого бы не произошло», – сказал Тухель.

В том эпизоде полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот отправил мяч в сетку ворот мадридцев.

Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.