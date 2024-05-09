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    Нойер рассказал, что чувствует после матча с «Реалом»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) сказал, что его команда уже видела себя в финале.

    «Любой, кто когда-либо играл в футбол, знает, что я сейчас чувствую. То, что нас выбили на последних стадиях, когда мы вели 1:0 до 85-й минуты, очень горько.

    Мы сделали один шаг к Лондону, мы видели себя в финале. А теперь у меня просто нет слов», – сказал Нойер.

    На 88-й минуте Нойер совершил результативную ошибку, из-за которой Хоселу сравнял счет. Голкипер не сумел удержать мяч в руках после удара Винисиуса.

    • Первый матч закончился ничьей 2:2.
    • «Бавария» завершит сезон без трофеев впервые с сезона-2011/12.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    09.05.2024 10:22
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    Комментарии (2)
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    MaxRnD
    1715246178
    Дал в штаны, прямо как щирый Михалыч
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1715274244
    Нойер дал Лещука. И это хорошо, не место этой голубятне в финале лч.
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