Нойер рассказал, что чувствует после матча с «Реалом»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) сказал, что его команда уже видела себя в финале.

«Любой, кто когда-либо играл в футбол, знает, что я сейчас чувствую. То, что нас выбили на последних стадиях, когда мы вели 1:0 до 85-й минуты, очень горько.

Мы сделали один шаг к Лондону, мы видели себя в финале. А теперь у меня просто нет слов», – сказал Нойер.

На 88-й минуте Нойер совершил результативную ошибку, из-за которой Хоселу сравнял счет. Голкипер не сумел удержать мяч в руках после удара Винисиуса.