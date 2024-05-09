Анчелотти отреагировал на жалобы «Баварии»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) высказался о работе судей.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель и защитник Маттейс де Лигт остались недовольны тем, что на 90+13-й минуте главный судья Шимон Марчиняк зафиксировал офсайд перед тем, как нидерландец поразил ворота «Реала».

– Тухель сказал, что такой матч заслуживал серьезного арбитра. Что вы думаете о последнем эпизоде? Кажется ли вам справедливой эта критика?

– В последнем эпизоде все достаточно очевидно, там мог быть офсайд, поэтому мы остановились. Это судья высокого уровня. «Бавария» жалуется на этот момент, а мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул.

– Что вы думали, когда судья смотрел повтор после гола Хоселу?

– Я сказал, что со скамейки гол кажется забитым по правилам. Я думал о том, что надо постараться удержать это преимущество, мне было очевидно, что гол чистый.