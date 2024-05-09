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    Анчелотти отреагировал на жалобы «Баварии»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) высказался о работе судей.

    Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель и защитник Маттейс де Лигт остались недовольны тем, что на 90+13-й минуте главный судья Шимон Марчиняк зафиксировал офсайд перед тем, как нидерландец поразил ворота «Реала».

    – Тухель сказал, что такой матч заслуживал серьезного арбитра. Что вы думаете о последнем эпизоде? Кажется ли вам справедливой эта критика?

    – В последнем эпизоде все достаточно очевидно, там мог быть офсайд, поэтому мы остановились. Это судья высокого уровня. «Бавария» жалуется на этот момент, а мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул.

    – Что вы думали, когда судья смотрел повтор после гола Хоселу?

    – Я сказал, что со скамейки гол кажется забитым по правилам. Я думал о том, что надо постараться удержать это преимущество, мне было очевидно, что гол чистый.

    • Первый матч между командами закончился ничьей 2:2.
    • «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» 1 июня.

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    Источник: As

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    09.05.2024 09:44
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    Комментарии (3)
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    Garrincha58
    1715239030
    по новым трактовкам судья в поле конечно ошибся не стоило свистеть тогда бы и игроки Реала не остановились особенно Лунин и возможно он бы отбил этот удар больше всех виноват лайсмен обычно они не поднимают флажок раньше времени но тут не понятно что с ним произошло усталость или реакция как они делали раньше теперь у немцев конечно есть отмазка типа их засудили и Реалу тоже немного подпортили победу хотя игроки Мадрида здесь точно не виноваты они добыли победу в честной борьбе пусть судьи отмазываются за свои ошибки теперь им точно нигде большие матчи больше не судить
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