Кроос оценил заслуженность выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Тони Кроос после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) сказал, что его команда играла лучше мюнхенцев

«Путь к финалу выдался тернистым. В 1/8 финала нам противостоял «Лейпциг», потом – «Манчестер Сити», а сейчас – «Бавария». Во всех этих противостояниях была упорная борьба, но мы взяли верх. Мы заслужили выход в финал.

Сегодня мы однозначно играли лучше соперника. В первом же матче была довольно равная игра с минимальным преимуществом «Баварии», – сказал Кроос.