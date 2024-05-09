Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Кроос оценил заслуженность выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов

    Кроос оценил заслуженность выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) сказал, что его команда играла лучше мюнхенцев

    «Путь к финалу выдался тернистым. В 1/8 финала нам противостоял «Лейпциг», потом – «Манчестер Сити», а сейчас – «Бавария». Во всех этих противостояниях была упорная борьба, но мы взяли верх. Мы заслужили выход в финал.

    Сегодня мы однозначно играли лучше соперника. В первом же матче была довольно равная игра с минимальным преимуществом «Баварии», – сказал Кроос.

    • Первый матч закончился вничью 2:2.
    • В финале Лиги чемпионов 1 июня «Реал» сыграет с «Боруссией» Д в Лондоне.

    Новости по теме
    Вальверде сделал выбор между победой в Лиге чемпионов и Кубке Америки
    Реакция Клоппа на выход «Боруссии» в финал Лиги чемпионов
    Во Франции раскрыли дату подписания контракта между Мбаппе и «Реалом»
    Источник: официальный сайт «Баварии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2024 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Бриг
    1715244316
    Хоть и немец, а все правильно.
    Ответить
    Василий-Любушкин-google
    1715245134
    В финале сыграет с Манчестер сити?! Что?! Автор, исправляй!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+