Анчелотти высказался о победе «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) сказал, что тренирует лучшую команду в своей карьере.
«У нас были силы на камбэк, когда «Бавария» забила. Это произошло снова здесь, на «Бернабеу». Здесь, с нашими болельщиками, это вполне обычное дело. С ними мы можем сделать что-то неожиданное.
Мы верили. Хоселу проделал фантастическую работу. Он фантастический нападающий. Мы справились очень хорошо, в конце матча у нас было много энергии.
Конечно, я буду наслаждаться этим – до финала. Мы проведем фантастические дни с нашими болельщиками, чтобы отпраздновать победу в Ла Лиге.
Я очень благодарен игрокам, они очень много работают. Думаю, что это лучшая команда в моей карьере», – сказал Анчелотти.
- «Реал» уступал 0:1, но смог одержать волевую победу благодаря дублю Хоселу. Он отличился на 88-й и 90+1-й минутах.
- Первый матч закончился вничью 2:2.
- В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» 1 июня.