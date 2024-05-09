Анчелотти высказался о победе «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) сказал, что тренирует лучшую команду в своей карьере.

«У нас были силы на камбэк, когда «Бавария» забила. Это произошло снова здесь, на «Бернабеу». Здесь, с нашими болельщиками, это вполне обычное дело. С ними мы можем сделать что-то неожиданное.

Мы верили. Хоселу проделал фантастическую работу. Он фантастический нападающий. Мы справились очень хорошо, в конце матча у нас было много энергии.

Конечно, я буду наслаждаться этим – до финала. Мы проведем фантастические дни с нашими болельщиками, чтобы отпраздновать победу в Ла Лиге.

Я очень благодарен игрокам, они очень много работают. Думаю, что это лучшая команда в моей карьере», – сказал Анчелотти.