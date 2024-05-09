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    Анчелотти высказался о победе «Реала»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) сказал, что тренирует лучшую команду в своей карьере.

    «У нас были силы на камбэк, когда «Бавария» забила. Это произошло снова здесь, на «Бернабеу». Здесь, с нашими болельщиками, это вполне обычное дело. С ними мы можем сделать что-то неожиданное.

    Мы верили. Хоселу проделал фантастическую работу. Он фантастический нападающий. Мы справились очень хорошо, в конце матча у нас было много энергии.

    Конечно, я буду наслаждаться этим – до финала. Мы проведем фантастические дни с нашими болельщиками, чтобы отпраздновать победу в Ла Лиге.

    Я очень благодарен игрокам, они очень много работают. Думаю, что это лучшая команда в моей карьере», – сказал Анчелотти.

    • «Реал» уступал 0:1, но смог одержать волевую победу благодаря дублю Хоселу. Он отличился на 88-й и 90+1-й минутах.
    • Первый матч закончился вничью 2:2.
    • В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» 1 июня.

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    Источник: BBC

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    09.05.2024 08:29
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    Комментарии (3)
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    mihail200606
    1715236735
    Ну вот и помогают реалу..там эпизодик в матче с атлетико,помогли когда трудно, сейчас ..по одной ошибочке судейскоц, но очень результативной и в самое нужное время получается... и доползают до финала...
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    Спартач80
    1715248552
    Реал был лучше и выиграл заслуженно.
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