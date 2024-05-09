Беллингем сказал, что решило судьбу матча с «Баварией»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) отметил характер своей команды.

«Судьбу этого матча определил наш характер. Он у нас часто выходит на первый план в этом сезоне.

У нас много способных и талантливых игроков, но в таких матчах, когда кажется, что мы на волоске от поражения или вылета, здорово себя проявляют еще и резервисты, которые выходят на замену и прекрасно делают свою работу, благодаря чему мы побеждаем», – сказал Беллингем.