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    Прядкин: «К изучению вопроса о расширении РПЛ подойдем качественно и взвешенно»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, как обстоят дела с возможным расширением лиги с 16 до 18 команд.

    – В каком состоянии процесс перехода?

    После майского исполкома РФС по поручению исполкома создана рабочая группа для изучения вопроса. На правлении лиги этот вопрос обсуждали, теперь необходимо выслушать мнения клубов, что будет сделано на общем собрании 6 июня. После этого будет подготовлено заключение лиги, и на заседании рабочей группы, куда входят коллеги из ФНЛ, профсоюза, представителей тренерского объединения, подготовим заключение, которое затем представим исполкому.

    – Каково резюме правления лиги?

    – Мнение тех, кто присутствовал, таково – при финансовой стабильности клубов расширение лиги до 18 команд – хороший вариант.

    – На ваш взгляд, сейчас эта стабильность есть?

    – На данный момент у ряда клубов, в том числе и клубов РПЛ, есть сложности, что мы и ощутили по ходу сезона. К изучению вопроса о расширении подойдем качественно и взвешенно, пообщаемся с владельцами, президентами клубов. Понимаю позицию Леонида Арнольдовича Федуна по части экономики, понятна и позиция Евгения Ленноровича Гинера и Александра Валерьевича Дюкова – хотелось бы играть больше, для этого требуется расширение лиги. Для России 16 клубов – мало.

    – 6 июня будет голосование клубов?

    – Нужно посмотреть не только на вопрос расширения, но и тему календаря на следующий сезон, который стартует уже очень скоро. Безусловно, будет и обсуждение вопроса о расширении.

    – Если будет принято решение по 18 клубам, то в сезоне-2019/20 напрямую из РПЛ никто не вылетит?

    – Есть различные формы. Тот вариант, который вы назвали, наиболее реален.

    – К работе над календарем привлечены специалисты Высшей школы экономики. Почему они?

    – Это ученые, достаточно молодые люди, которые работают в тесном контакте с нашим департаментом развития и спортивным департаментом. Предварительно они докладывали по ситуации – удается спланировать качественный календарь на будущий сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2019 23:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2597

      woyser 32 минуты назад

      Ну если только взять и создать в Крыму две команды, запихать их в РПЛ, построить им шикарные стадионы, и при любых раскладах их там оставлять. Эти маразматики о чём вообще говорят? Какие 18 команд? Если у нас сейчас клубы не могут выйти в РПЛ при отсутствие какого-то суперского стадиона. Умирает целая зона ПФЛ и половина клубов страны ладом дышат. В общем словами классика: "Debilы ******"

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