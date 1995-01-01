Главные новости дня. Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы, «Ростов» обошел «Спартак» по посещаемости домашних матчей

Эмери: «В какой-то момент Мбаппе захотел перейти в «Реал». Мы убедили его остаться в «ПСЖ».

«Арсенал»: Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы в Баку.

Агент Фернандеса подтвердил интерес к защитнику со стороны «Атлетико».

«Челси» объявил о продлении контракта с Жиру.

Мяч Таунсенда «Манчестер Сити» – лучший гол сезона в АПЛ.

«Ростов» обошел «Спартак» по посещаемости домашних матчей.

Икарди не попал в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки-2019, Паредес – в составе.

Конте выиграл суд у «Челси». Клуб обязали выплатить 9 миллионов.

Мхитарян не едет на финал ЛЕ из-за политики. Если что, «Арсенал» сможет без него