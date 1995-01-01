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    Главные новости дня. Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы, «Ростов» обошел «Спартак» по посещаемости домашних матчей

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    Источник: Бомбардир.ру

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