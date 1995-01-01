Конте выиграл суд у «Челси». Клуб обязали выплатить 9 миллионов

Целый годовой бюджет клуба-середняка, с Абрамовича не убудется, лучше бы отечественный футбол поддерживал бы как меценат
Суд обязал «Челси» выплатить девять миллионов фунтов бывшему главному тренеру команды Антонио Конте, сообщает The Times.
По информации источника, данная сумма полагается итальянскому специалисту за досрочное расторжение контракта по инициативе клуба.
«Челси» не планирует подавать апелляцию на решение суда.
- 49-летний Конте возглавлял синих с 2016 по 2018 год.
- Под его руководством команда выиграла АПЛ и Кубок Англии.