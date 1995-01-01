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    Конте выиграл суд у «Челси». Клуб обязали выплатить 9 миллионов

    Суд обязал «Челси» выплатить девять миллионов фунтов бывшему главному тренеру команды Антонио Конте, сообщает The Times.

    По информации источника, данная сумма полагается итальянскому специалисту за досрочное расторжение контракта по инициативе клуба.

    «Челси» не планирует подавать апелляцию на решение суда.

    • 49-летний Конте возглавлял синих с 2016 по 2018 год.
    • Под его руководством команда выиграла АПЛ и Кубок Англии.

    Источник: The Times

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33

      _Статист_ 23 минуты назад

      Целый годовой бюджет клуба-середняка, с Абрамовича не убудется, лучше бы отечественный футбол поддерживал бы как меценат

      -1
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      Рейтинг: +55

      sEleCt 85 > _Статист_ 12 минут назад

      он свой-отечественный и поддерживает))

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