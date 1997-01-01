«Арсенал»: Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы в Баку

«Арсенал» выступил с заявлением о том, что полузащитник Генрих Мхитарян не полетит с командой в Баку на финал Лиги Европы с «Челси».

«Мы с большим разочарованием объявляем, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против «Челси».

Мы тщательно изучили все варианты нахождения игрока в составе, но после обсуждения этого вопроса с ним и его семьей все вместе договорились, что он не примет участия в нашей поездке.

Мы обратились в УЕФА, выразив нашу глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Мхитарян был ключевым игроком в течение нашего пути к финалу, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения.

Кроме того, нам очень грустно, что игрок в таких обстоятельствах пропустит крупный европейский финал, как этот, так как подобное очень редко случается в карьере футболиста.

Мхитарян будет продолжать участвовать в нашей подготовке к матчу, пока мы не отправимся в Баку на выходных», – говорится в заявлении «Арсенала».