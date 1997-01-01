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    «Арсенал»: Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы в Баку

    «Арсенал» выступил с заявлением о том, что полузащитник Генрих Мхитарян не полетит с командой в Баку на финал Лиги Европы с «Челси».

    «Мы с большим разочарованием объявляем, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против «Челси».

    Мы тщательно изучили все варианты нахождения игрока в составе, но после обсуждения этого вопроса с ним и его семьей все вместе договорились, что он не примет участия в нашей поездке.

    Мы обратились в УЕФА, выразив нашу глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Мхитарян был ключевым игроком в течение нашего пути к финалу, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения.

    Кроме того, нам очень грустно, что игрок в таких обстоятельствах пропустит крупный европейский финал, как этот, так как подобное очень редко случается в карьере футболиста.

    Мхитарян будет продолжать участвовать в нашей подготовке к матчу, пока мы не отправимся в Баку на выходных», – говорится в заявлении «Арсенала».

    • Матч «Арсенал» – «Челси пройдет в четверг, 29 мая, на Олимпийском стадионе в Баку.
    • С 1997 года между Арменией и Азербайджаном длится конфликт. из-за Нагорного Карабаха. Армянским гражданам запрещен въезд на территорию соседней страны.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1195

      Леха из Твери 4 минуты назад

      А там у них еще есть Пьер ОбамеЯН. А у Челси Виллиян). Может финал сразу отменить?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      faze48 15 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      -1
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      Рейтинг: +4103

      ilichkadr 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Самедов не побоялся играть в Баку, а Мхитарян зассал? Что-то канониры не договаривают..........

      -4
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      Рейтинг: +161

      Nimnul > ilichkadr 36 минут назад

      Самедов азербайджанец,с какого перепугу ему бояться? Канониры не боятся,они не хотят рисковать зная уровень армянофобии в Азербайджане. И правильно делают,на ЧМ по боксу в Баку армянского боксера закидали на ринге камнями. В 2011г. Хотя мамой клялись,что гарантируют безопасность. Сейчас английским фанатам с фамилиями похожие на армянские не дают визу и они не могут попасть на финал. Это в 21 веке!!! Пещерная ненависть и ксенофобия. Руководство команды прекрасно все это знает и попросту не верит клятвам чиновникам из Азербайджана. А УЕФА не берет на себя ответственность опять же зная,что этим людям верить нельзя.

      2
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      Рейтинг: +4103

      ilichkadr > Nimnul 29 минут назад

      Азербайджанец играет за сборную России. Отборочный матч ЧМ 2014 Азербайджан - Россия (1:1) 15 октября 2013 в Баку смотрел?

      0
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      Рейтинг: +4103

      ilichkadr > ilichkadr 14 минут назад

      Для минусовщиков напомню, что отборочный матч с Азербайджаном перед ЧМ 2014 происходил в нервной и скандальной обстановке. Тут и конфликты российских болельщиков с жителями Баку и освистывание местными фанатами российского гимна, и травля футболиста Александра Самедова, которого азербайджанцы обвинили чуть ли не в "предательстве" и засыпали оскорблениями и мусором прямо во время игры. Самедов в свое время отклонил предложение выступать за Азербайджан, хотя он наполовину азербайджанец.

      0
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      Рейтинг: +800

      Dizayner 1 час назад

      С 1997 года между Арменией и Азербайджаном длится конфликт. из-за Нагорного Карабаха. Армянским гражданам запрещен въезд на территорию соседней страны - вы че там курите народ? с 1988 года продолжается конфликт, какой 97?????

      5
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      Рейтинг: +115

      JackBruce 1 час назад

      Не только армянским гражданам, но и гражданам других государств с армянской фамилией...

      2
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      Рейтинг: +1520

      TOMSON 1 час назад

      Это проблема Мхитаряна и его семьи. Если они принимали это решение, его можно только уважать. Понимать, это решение, никто не заставляет.
      Но Англичане явно пользуются создавшейся ситуацией.

      2
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      Рейтинг: +5698

      ivanthebest 1 час назад

      за..бали...

      0
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      Рейтинг: +349

      Киркинитидец 1 час назад

      блин делят Кавказ! ноги в руки и вперед Сибирь осваивать! земли валом ... творческих успехов!

      1
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      Рейтинг: +333

      Randy Ram 1 час назад

      Жуть. Политики портят жизнь простых людей...

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      Рейтинг: +5752

      KLIM777 1 час назад

      какой бред.

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