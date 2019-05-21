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    «Ростов» обошел «Спартак» по посещаемости домашних матчей

    «Ростов» вышел на второе место по посещаемости домашних матчей в этом сезоне.

    Игры ростовчан на «Ростов Арене» посетили 465 513 зрителей. Желто-синие обошли «Спартак», домашняя посещаемость которого составила 464 122 человека.

    Лидирует по-прежнему «Зенит» – 673 587 зрителей.

    По итогам прошлого сезона москвичи заняли второе после петербуржцев место по посещаемости домашних игр. В последний раз «Спартак» был лидером по этому показателю в победном сезоне-2016/17 – 491 404 зрителя.

    Статистика посещаемости домашних матчей РПЛ в сезоне-2018/19 за тур до окончания чемпионата:

    «Зенит» – 673 587 человек

    «Ростов» – 465 513;

    «Спартак» – 464 122;

    «Краснодар» – 343 102;

    «Крылья Советов» – 287 725;

    ЦСКА – 267 279;

    «Урал» – 238 301;

    «Локомотив» – 208 251;

    «Арсенал» – 169 009;

    «Ахмат» – 148 815;

    «Рубин» – 146 406;

    «Енисей» – 115 928;

    «Уфа» – 115 209;

    «Динамо» – 103 346;

    «Оренбург» – 67 002;

    «Анжи» – 56 248.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +28

      _Статист_ 15 минут назад

      Благодаря КББ интерес к футболу в Ростове резко вырос...
      P.S самому удалось раз побывать в Ростове в ноябре 2016 (Ростов-Бавария), эмоции непередаваемые!!!

      1
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      Рейтинг: +15161

      VVM1964 23 минуты назад

      Уровень посещаемости не соответствует месту занимаемому командой - болельщики в ЛЧ , А вот команда кое-как на ЛЕ наиграла (((

      0
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      Рейтинг: +601

      ДяДь ПашА 24 минуты назад

      Ростовчане молодцы,жаль Ростов слабо играет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      TOL47 26 минут назад

      Зенит больше 700 будет хотя с Енисеем уже надо молодёжь смотреть , а не скамейку , которую 100% на выход

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15161

      VVM1964 26 минут назад

      " За что боролись , на то и напоролись " - будут и дальше так относится к болельщикам и их мнению , поедут и дальше вниз , да и качество игры нынешнего Спартака - не самое искрометное зрелище ((( . Руководству Спартака пора вспомнить , что футбол - для болельщиков , а не наоборот .

      0
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      Рейтинг: +1193

      Леха из Твери 31 минуту назад

      По ходу липовые болелы у Спартачка, если они из-за Дениски решили не ходить на матчи своего клуба.

      0
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      Рейтинг: +15161

      VVM1964 > Леха из Твери 26 минут назад

      Ну еще бы - из Твери то оно виднее )))

      3
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      Рейтинг: +5677

      vka1970 33 минуты назад

      А чему удивляться ?
      Учитывая какую народную бучу поднял №8 со своим шефом Измайловым, последствия без нормальной игры, будут аукаться ещё долго.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3106

      порт > vka1970 25 минут назад

      Народ болеет не за фамилию, а за клуб.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3704

      Спартач80 > порт 7 минут назад

      А клуб почему так хамски встал на сторону фамилии,а не своих болельщиков?...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +704

      Нас Много 40 минут назад

      Вот, блин, Глушаков... И тут напортачил...

      0
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      Рейтинг: +255

      Опускатель коняжек 44 минуты назад

      Если так будут играть, то и Уфа по посещаемости обойдёт... Или даже ЦСКА)))

      1
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      Рейтинг: +1193

      Леха из Твери > Опускатель коняжек 32 минуты назад

      Это ты сейчас так коней принизил?) Ну неплохо.

      0
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      Рейтинг: +601

      ДяДь ПашА > Леха из Твери 23 минуты назад

      А что чувства твои задели?

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