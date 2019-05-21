«Ростов» обошел «Спартак» по посещаемости домашних матчей

Благодаря КББ интерес к футболу в Ростове резко вырос...
P.S самому удалось раз побывать в Ростове в ноябре 2016 (Ростов-Бавария), эмоции непередаваемые!!!
«Ростов» вышел на второе место по посещаемости домашних матчей в этом сезоне.
Игры ростовчан на «Ростов Арене» посетили 465 513 зрителей. Желто-синие обошли «Спартак», домашняя посещаемость которого составила 464 122 человека.
Лидирует по-прежнему «Зенит» – 673 587 зрителей.
По итогам прошлого сезона москвичи заняли второе после петербуржцев место по посещаемости домашних игр. В последний раз «Спартак» был лидером по этому показателю в победном сезоне-2016/17 – 491 404 зрителя.
Статистика посещаемости домашних матчей РПЛ в сезоне-2018/19 за тур до окончания чемпионата:
«Зенит» – 673 587 человек
«Ростов» – 465 513;
«Спартак» – 464 122;
«Краснодар» – 343 102;
«Крылья Советов» – 287 725;
ЦСКА – 267 279;
«Урал» – 238 301;
«Локомотив» – 208 251;
«Арсенал» – 169 009;
«Ахмат» – 148 815;
«Рубин» – 146 406;
«Енисей» – 115 928;
«Уфа» – 115 209;
«Динамо» – 103 346;
«Оренбург» – 67 002;
«Анжи» – 56 248.