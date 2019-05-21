«Ростов» обошел «Спартак» по посещаемости домашних матчей

«Ростов» вышел на второе место по посещаемости домашних матчей в этом сезоне.

Игры ростовчан на «Ростов Арене» посетили 465 513 зрителей. Желто-синие обошли «Спартак», домашняя посещаемость которого составила 464 122 человека.

Лидирует по-прежнему «Зенит» – 673 587 зрителей.

По итогам прошлого сезона москвичи заняли второе после петербуржцев место по посещаемости домашних игр. В последний раз «Спартак» был лидером по этому показателю в победном сезоне-2016/17 – 491 404 зрителя.

Статистика посещаемости домашних матчей РПЛ в сезоне-2018/19 за тур до окончания чемпионата:

«Зенит» – 673 587 человек

«Ростов» – 465 513;

«Спартак» – 464 122;

«Краснодар» – 343 102;

«Крылья Советов» – 287 725;

ЦСКА – 267 279;

«Урал» – 238 301;

«Локомотив» – 208 251;

«Арсенал» – 169 009;

«Ахмат» – 148 815;

«Рубин» – 146 406;

«Енисей» – 115 928;

«Уфа» – 115 209;

«Динамо» – 103 346;

«Оренбург» – 67 002;

«Анжи» – 56 248.