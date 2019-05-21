«Челси» объявил о продлении контракта с Жиру

«Челси» продлил контракт с нападающим Оливье Жиру. Соглашение рассчитано до июня 2020 года.

«Я очень рад подписать новый договор. Я действительно хотел остаться хотя бы еще на один год. С самого начала я чувствовал себя частью команды, семьи. И, надеюсь, завоевать еще много трофеев», – сказал Жиру.