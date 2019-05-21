Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    «Челси» объявил о продлении контракта с Жиру

    «Челси» продлил контракт с нападающим Оливье Жиру. Соглашение рассчитано до июня 2020 года.

    «Я очень рад подписать новый договор. Я действительно хотел остаться хотя бы еще на один год. С самого начала я чувствовал себя частью команды, семьи. И, надеюсь, завоевать еще много трофеев», – сказал Жиру.

    • Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года.
    • Форвард провел за лондонцев 62 матча, забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.
    • В сезоне-2017/18 француз выиграл с синими Кубок Англии.
    • 31-летний Жиру и нападающий «Айнтрахта» Лука Йович – лучшие бомбардиры Лиги Европы (10 голов). 29 мая команда Маурицио Сарри сыграет с «Арсеналом» в финале.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70814
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru