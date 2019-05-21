«Челси» объявил о продлении контракта с Жиру

Разве что для усиления скамейки
«Челси» продлил контракт с нападающим Оливье Жиру. Соглашение рассчитано до июня 2020 года.
«Я очень рад подписать новый договор. Я действительно хотел остаться хотя бы еще на один год. С самого начала я чувствовал себя частью команды, семьи. И, надеюсь, завоевать еще много трофеев», – сказал Жиру.
- Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года.
- Форвард провел за лондонцев 62 матча, забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.
- В сезоне-2017/18 француз выиграл с синими Кубок Англии.
- 31-летний Жиру и нападающий «Айнтрахта» Лука Йович – лучшие бомбардиры Лиги Европы (10 голов). 29 мая команда Маурицио Сарри сыграет с «Арсеналом» в финале.