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    Эмери: «В какой-то момент Мбаппе захотел перейти в «Реал». Мы убедили его остаться в «ПСЖ»

    Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал, что клубу пришлось постараться, чтобы удержать в команде нападающего Килиана Мбаппе. По словам специалиста, форвард хотел перейти в «Реал».

    «В какой-то момент все давили на «ПСЖ». Я даже разговаривал с ним и его отцом, чтобы убедить остаться. Килиан хотел выбрать «Реал». У него также был шанс перейти в «Барселону», но он хотел не глядя в Мадрид.

    Среди всех мы убедили Мбаппе в проекте во Франции и сделали так, чтобы он остался. Нам пришлось выложить деньги, и это то, что мы сделали», – сказал Эмери.

    • В этом сезоне Мбаппе провел за парижан 42 матча, забил 38 голов и сделал 17 результативных передач.
    • 20-летний футболист перешел в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года за 180 миллионов евро.
    • Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 200 миллионов евро.
    • Эмери возглавлял парижскую команду в сезоне-2017/18. Сейчас испанец тренирует «Арсенал».

    Источник: Goal

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