Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч».

«Сомневаюсь, что Месси получит «Золотой мяч» в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов», – цитирует Моуринью Get French Football News со ссылкой на RMC.

Напомним, «Барселона» завершила выступление в ЛЧ на стадии 1/2 финала, вылетев от «Ливерпуля» с общим счетом 3:4.

В 48-ми матчах текущего сезона аргентинец забил 48 и отдал 22 голевые передачи.