Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси получит «Золотой мяч». Он провалился в ЛЧ»

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч».

    «Сомневаюсь, что Месси получит «Золотой мяч» в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов», – цитирует Моуринью Get French Football News со ссылкой на RMC.

    Напомним, «Барселона» завершила выступление в ЛЧ на стадии 1/2 финала, вылетев от «Ливерпуля» с общим счетом 3:4.

    В 48-ми матчах текущего сезона аргентинец забил 48 и отдал 22 голевые передачи.

    Источник: Get French Football News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5690

      KLIM777 17 минут назад

      он как раз и тащил дырок этих, если бы не он, то они бы сразу в одной восьмой оттопырились бы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70632
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru