Главные новости дня. Комиссия РФС допустила стадион «Динамо» к проведению матча с «Арсеналом», Кононов конфликтовал с Глушаковым

Бердыев: «Ситуация в «Рубине» оставляет желать лучшего. О своем решении объявим после «Краснодара».

Комиссия РФС допустила стадион «Динамо» к проведению матча с «Арсеналом».

Агент Бекао: «Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет с нами переговоры».

Гендиректор «Арсенала»: «Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка». Мы добьемся самого сурового наказания».

Игра с «Зенитом» станет для Калачева последней за «Ростов».

Бренд «Реала» – самый дорогой в футболе. «Зенит» – на 46 месте.

AS: Иско согласился остаться в «Реале» не в качестве игрока стартового состава.

Кононов конфликтовал с Глушаковым. Полузащитнику не нравилось, что вместо Комбарова выходит Айртон.

«Чемпионат»: «Краснодар» интересуется Еременко, на которого претендует «Локомотив».