AS: Иско согласился остаться в «Реале» не в качестве игрока стартового состава

Полузащитник «Реала» Иско не покинет клуб этим летом.
Как сообщает AS, главный тренер команды Зинедин Зидан провел разговор с 27-летним футболистом и сказал, что хочет видеть его в команде, но не в качестве игрока стандартного стартового состава. Испанец согласился на такие условия.
В свою очередь, французский специалист попросил клубное руководство не продавать хавбека в ближайшее трансферное окно.
- С момента возвращения Зидана в «Реал» в марте этого года Иско является четвертым игроком в команде по количеству сыгранных минут.
- Ранее сообщалось, что Иско интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».
- В текущем сезоне полузащитник принял участие в 36-ти матчах, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.