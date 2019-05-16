AS: Иско согласился остаться в «Реале» не в качестве игрока стартового состава

Полузащитник «Реала» Иско не покинет клуб этим летом.

Как сообщает AS, главный тренер команды Зинедин Зидан провел разговор с 27-летним футболистом и сказал, что хочет видеть его в команде, но не в качестве игрока стандартного стартового состава. Испанец согласился на такие условия.

В свою очередь, французский специалист попросил клубное руководство не продавать хавбека в ближайшее трансферное окно.