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    AS: Иско согласился остаться в «Реале» не в качестве игрока стартового состава

    Полузащитник «Реала» Иско не покинет клуб этим летом.

    Как сообщает AS, главный тренер команды Зинедин Зидан провел разговор с 27-летним футболистом и сказал, что хочет видеть его в команде, но не в качестве игрока стандартного стартового состава. Испанец согласился на такие условия.

    В свою очередь, французский специалист попросил клубное руководство не продавать хавбека в ближайшее трансферное окно.

    • С момента возвращения Зидана в «Реал» в марте этого года Иско является четвертым игроком в команде по количеству сыгранных минут.
    • Ранее сообщалось, что Иско интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».
    • В текущем сезоне полузащитник принял участие в 36-ти матчах, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: AS

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    Сегодня, 18:41
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