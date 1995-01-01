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    Бренд «Реала» – самый дорогой в футболе. «Зенит» – на 46 месте

    Агентство Brand Finance [ведущая независимая компания по оценке и стратегическому консультированию брендов] обнародовала новый рейтинг 50-ти лучших мировых футбольных брендов.

    Список возглавляет «Реал». Бренд мадридцев оценивается в 1,646 миллиарда евро. На втором месте располагается бывший лидер рейтинга «Манчестер Юнайтед» (1,472 миллиарда). Замыкает тройку «Барселона» (1,393 миллиарда).

    В первую десятку также вошли «Бавария» (1,314 миллиарда), «Манчестер Сити» (1,255 миллиарда), «Ливерпуль» (1,191 миллиарда), «Челси» (968 миллионов), «ПСЖ» (914 миллионов), «Арсенал» (885 миллионов) и «Тоттенхэм» (758 миллионов).

    В топ-50 входит только один российский клуб – «Зенит». Бренд петербуржцев занимает 46-е место [в отчете его стоимость не указана]. По сравнению с прошлым годом сине-бело-голубые поднялись на три строчки.

    Источник: Brand Finance

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    Сегодня, 17:57
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