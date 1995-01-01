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    Комиссия РФС допустила стадион «Динамо» к проведению матча с «Арсеналом»

    Сегодня совместная комиссия РФС И РПЛ провела инспекцию поля на новом стадионе «Динамо».

    Как сообщил заместитель генерального директора Российского футбольного союза Александр Зорков, «ВТБ Арена» получила допуск к проведению матча 30-го тура Премьер-лиги между москвичами и тульским «Арсеналом».

    Игра состоится в воскресенье, 26 мая.

    – Комиссия вынесла решение, что 26 мая «Динамо» сыграет на своем новом стадионе. Это точно.

    – Поле в каком состоянии?

    – В удовлетворительном.

    – Что остается доделать?

    – Там доделано все. Единственное, надо уплотниться самому газону.

    – За десять дней успеют подготовить?

    – Конечно. Сейчас трава хорошо растет, ее косят периодически.

    – Форс-мажор возможен?

    – Если война начнется, отмена матча или снег пойдет.

    За два тура до окончания чемпионата России «Динамо» занимает 12ю строчку в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на шестом месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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