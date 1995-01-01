Комиссия РФС допустила стадион «Динамо» к проведению матча с «Арсеналом»

Сегодня совместная комиссия РФС И РПЛ провела инспекцию поля на новом стадионе «Динамо».
Как сообщил заместитель генерального директора Российского футбольного союза Александр Зорков, «ВТБ Арена» получила допуск к проведению матча 30-го тура Премьер-лиги между москвичами и тульским «Арсеналом».
Игра состоится в воскресенье, 26 мая.
– Комиссия вынесла решение, что 26 мая «Динамо» сыграет на своем новом стадионе. Это точно.
– Поле в каком состоянии?
– В удовлетворительном.
– Что остается доделать?
– Там доделано все. Единственное, надо уплотниться самому газону.
– За десять дней успеют подготовить?
– Конечно. Сейчас трава хорошо растет, ее косят периодически.
– Форс-мажор возможен?
– Если война начнется, отмена матча или снег пойдет.
За два тура до окончания чемпионата России «Динамо» занимает 12ю строчку в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на шестом месте.