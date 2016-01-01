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    Агент Бекао: «Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет с нами переговоры»

    Футбольный агент Фернандо Терcейро, представляющий интересы защитника ЦСКА Родриго Бекао, подтвердил, что на данный момент пока не удалось достигнуть соглашения с московским клубом в вопросе зарплаты футболиста.

    Ранее появилась информация, что 23-летний игрок может перейти в «Удинезе», предложившего более выгодные финансовые условия.

    «Ситуация с Родриго следующая: на данный момент у нас пока нет соглашения по зарплате с ЦСКА. Однако мы не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами.

    ЦСКА открыл окно в Европу для Бекао, поэтому клуб заслуживает нашего уважения. Мы намерены остаться в ЦСКА, но как всe будет, посмотрим», – сказал Терсейро.

    • Бекао перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Баии» на правах годичной аренды.
    • В текущем сезоне защитник провел за армейцев 34 матча.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5612

      Skull_Boy 1 час назад

      Маркет уже сообщил, что ЦСКА выкупил контракт, так что все 100 лет службы его ждет на борту Гинера

      1
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      Рейтинг: +1448

      Чермындыр > Skull_Boy 1 час назад

      За 100 лет службы плюсик, смешно)))

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