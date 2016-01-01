Агент Бекао: «Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет с нами переговоры»

Маркет уже сообщил, что ЦСКА выкупил контракт, так что все 100 лет службы его ждет на борту Гинера
Футбольный агент Фернандо Терcейро, представляющий интересы защитника ЦСКА Родриго Бекао, подтвердил, что на данный момент пока не удалось достигнуть соглашения с московским клубом в вопросе зарплаты футболиста.
Ранее появилась информация, что 23-летний игрок может перейти в «Удинезе», предложившего более выгодные финансовые условия.
«Ситуация с Родриго следующая: на данный момент у нас пока нет соглашения по зарплате с ЦСКА. Однако мы не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами.
ЦСКА открыл окно в Европу для Бекао, поэтому клуб заслуживает нашего уважения. Мы намерены остаться в ЦСКА, но как всe будет, посмотрим», – сказал Терсейро.
- Бекао перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Баии» на правах годичной аренды.
- В текущем сезоне защитник провел за армейцев 34 матча.