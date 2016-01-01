Агент Бекао: «Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет с нами переговоры»

Футбольный агент Фернандо Терcейро, представляющий интересы защитника ЦСКА Родриго Бекао, подтвердил, что на данный момент пока не удалось достигнуть соглашения с московским клубом в вопросе зарплаты футболиста.

Ранее появилась информация, что 23-летний игрок может перейти в «Удинезе», предложившего более выгодные финансовые условия.

«Ситуация с Родриго следующая: на данный момент у нас пока нет соглашения по зарплате с ЦСКА. Однако мы не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами.

ЦСКА открыл окно в Европу для Бекао, поэтому клуб заслуживает нашего уважения. Мы намерены остаться в ЦСКА, но как всe будет, посмотрим», – сказал Терсейро.