Гендиректор «Арсенала»: «Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка». Мы добьемся самого сурового наказания»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов высказался по поводу инцидента, произошедшего после окончания ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2, первая игра – 0:1).

По завершении встречи полузащитник туляков Резиуан Мирзов ударил нападающего екатеринбургской команды Владимира Ильина, отреагировав на оскорбление в свой адрес.

«Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка». Мы внесли эту запись в протокол, дальше ждeм решения. Дальше будем думать, куда обращаться. Обязательно добьeмся наказания. Нам плевать, какое оно будет, но мы его добьeмся.

У нас в команде 15 национальностей, если мы будем позволять такие вещи, то грош цена нашему чемпионату. После матча Мирзов плохо себя ощущал, сейчас – нормально. Но эти люди едят один хлеб, зарабатывают на футбольном поле деньги для своих семей. Можно подраться, может быть всe что угодно на футбольном поле. Но оскорбления по национальному признаку надо пресекать, и мы будем это пресекать. Мы добьeмся самого сурового наказания.

Мы обратились в Лигу, оставив запись в протоколе. Мы это дело не оставим, я говорил с президентом клуба, мы будем добиваться наказания. При этом мы подчeркиваем, что «Урал» выиграл по делу. Желаем им удачи. Но такие вещи мы прощать не намерены», – сказал Балашов.

В финале Кубка России «Урал» встретится с «Локомотивом». Игра пройдет 22 мая на стадионе «Самара Арена».