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    Гендиректор «Арсенала»: «Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка». Мы добьемся самого сурового наказания»

    Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов высказался по поводу инцидента, произошедшего после окончания ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2, первая игра – 0:1).

    По завершении встречи полузащитник туляков Резиуан Мирзов ударил нападающего екатеринбургской команды Владимира Ильина, отреагировав на оскорбление в свой адрес.

    «Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка». Мы внесли эту запись в протокол, дальше ждeм решения. Дальше будем думать, куда обращаться. Обязательно добьeмся наказания. Нам плевать, какое оно будет, но мы его добьeмся.

    У нас в команде 15 национальностей, если мы будем позволять такие вещи, то грош цена нашему чемпионату. После матча Мирзов плохо себя ощущал, сейчас – нормально. Но эти люди едят один хлеб, зарабатывают на футбольном поле деньги для своих семей. Можно подраться, может быть всe что угодно на футбольном поле. Но оскорбления по национальному признаку надо пресекать, и мы будем это пресекать. Мы добьeмся самого сурового наказания.

    Мы обратились в Лигу, оставив запись в протоколе. Мы это дело не оставим, я говорил с президентом клуба, мы будем добиваться наказания. При этом мы подчeркиваем, что «Урал» выиграл по делу. Желаем им удачи. Но такие вещи мы прощать не намерены», – сказал Балашов.

    В финале Кубка России «Урал» встретится с «Локомотивом». Игра пройдет 22 мая на стадионе «Самара Арена».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: -4710

      пьяныйхоровод 11 минут назад

      А как Балашов узнал , что сказал Ильин ? Мирзов пожаловался ?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +155

      99-й 15 минут назад

      А он кто? Афроросиянин?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      SanInstructor 18 минут назад

      судя по количеству забитых мячей, то это Ильин чурка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8596

      vladimir-7 35 минут назад

      Слова к делу не пришьешь, нужны факты (записи) и свидетели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9465

      Garrincha58 44 минуты назад

      а разве это оскорбление вот назвал бы он его типа матом или петушок вот тогда понятно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +537

      Genz 1 час назад

      После таких разборок и пака не жалко, если его ещё раз побьют

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3489

      vladik12 1 час назад

      А в чем не прав был Ильин?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1250

      VGreen > vladik12 42 минуты назад

      в том, что Мирзов не чурка, а хач

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1155

      x-x-x-x-x > vladik12 39 минут назад

      В том что Чурка монгольское слово и они называли так называемых руских чурками когда из печи доставали. А Мирзову оно не подходить также как и все кавказцам

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3919

      GoldPlayFIFARus9 > x-x-x-x-x 20 минут назад

      О истории происхождении сленгового слова «чурка».
      Русские дворяне конца 18 - начала 19 века которые воспитывались и учились у французских и немецких гувернеров и учителей в совершенстве знали два языка, французский и как правило немецкий, русского же языка они не знали вовсе, не могли на нём внятно изъясняться. Зато у них было хорошим тоном с честью и доблестью служить в русской армии, защищать своё Отечество. Вместе с ними в армии служили русские рекруты-крестьяне, которые иностранным языкам не были обучены, но имели уши и внимательно слушали своих командиров. Во время русско-турецкой войны, офицеры завидев турок кричали: «чурке, чурке», что по-французски буквально означает «турки, турки». Вот так и обучились наши русские солдаты увидев нерусских, называть их «чурка, чурки». Обидного и экстремистского в этом ничего нет, а есть простота русской души и вековая привычка. Гугл переводчик вам в помощь.
      https://translate.google.ru/#view=home&op=transla..

      1
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      Рейтинг: +19

      бамбамбигело > VGreen 17 минут назад

      вы только что выиграли седан премиум класса, сообщите нам ваше местоположение :D

      0
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      Рейтинг: +537

      Genz 1 час назад

      Я тоже хочу быть чурка но играть в футбол хочу так же как мирзов

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +278

      Elisey13 1 час назад

      Мирзов бьёт а они хотят ещё наказать того кого он ударил, свободу Кокорину )))

      3
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      Рейтинг: +802

      Фанат Рубина 1 час назад

      доказать та сможете?

      2
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