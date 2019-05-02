Врач «Порту»: «Возвращение Касильяса на поле будет зависеть от множества факторов»

Врач «Порту» Нельсон Пулга рассказал, сможет ли голкипер команды Икер Касильяс продолжить выступления после перенесенных проблем с сердцем.

В среду, 1 мая, у испанца на тренировке случился инфаркт миокарда. Он был доставлен в больницу, где ему была сделана операция. Сейчас жизни футболиста ничего не угрожает.

20 мая Касильясу исполнится 38 лет.

«Это будет зависеть от многих факторов: от принимаемых лекарств, от того, как он будет держаться не только в состоянии покоя, но и в состоянии стресса и во время физических упражнений, необходимых для его работы, и от его собственной решимости продолжать играть.

Только после спокойного обдумывания этих факторов и множества обсуждений будет принято решение, хочет ли он продолжать карьеру», – сказал Пулга.