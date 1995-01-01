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    «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Валенсия» сыграют в Суперкубке Испании-2020

    Королевская испанская футбольная федерация утвердила изменения в формате проведения Суперкубка страны.

    В 2020 году турнир пройдет по принципу «Финала четырех». Его участниками станут чемпион и вторая команда Примеры, а также победитель и финалист Кубка Испании.

    Если одна или две команды будут совпадать, в Суперкубке сыграют клубы с наивысших мест Примеры [после второго], не выступавшие в финале Кубка.

    В полуфиналах турнира встретятся чемпион с финалистом Кубка и победитель Кубка с серебряным призером чемпионата [или же заменяющие их команды].

    Первый розыгрыш Суперкубка в таком формате пройдет с 1 по 12 января 2020 года. Ранее появилась информация, что принять соревнование может Саудовская Аравия.

    Таким образом, в стартовом розыгрыше нового Суперкубка примут участие «Барселона» [чемпион и финалист Кубка Испании], «Валенсия» [финалист Кубка] и «Атлетико» с «Реалом», которые войдут в тройку призеров Примеры по итогам сезона.

    Источник: Официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2205

      panmon 1 час назад

      Финалисту кубка подфартило!
      Из года в год в финале кубка играет средняя команда. теперь она всегда будет встречаться с одним из 3 грандов еще раз :)

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      Рейтинг: +5212

      KLIM777 1 час назад

      Интересная идея.

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