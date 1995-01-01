«Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Валенсия» сыграют в Суперкубке Испании-2020

Королевская испанская футбольная федерация утвердила изменения в формате проведения Суперкубка страны.

В 2020 году турнир пройдет по принципу «Финала четырех». Его участниками станут чемпион и вторая команда Примеры, а также победитель и финалист Кубка Испании.

Если одна или две команды будут совпадать, в Суперкубке сыграют клубы с наивысших мест Примеры [после второго], не выступавшие в финале Кубка.

В полуфиналах турнира встретятся чемпион с финалистом Кубка и победитель Кубка с серебряным призером чемпионата [или же заменяющие их команды].

Первый розыгрыш Суперкубка в таком формате пройдет с 1 по 12 января 2020 года. Ранее появилась информация, что принять соревнование может Саудовская Аравия.

Таким образом, в стартовом розыгрыше нового Суперкубка примут участие «Барселона» [чемпион и финалист Кубка Испании], «Валенсия» [финалист Кубка] и «Атлетико» с «Реалом», которые войдут в тройку призеров Примеры по итогам сезона.