Смородская: «Я бы не пошла работать в «Спартак»

А жаль! Ольга подходит спартаку как никто другой!
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не пошла бы работать в «Спартак» в случае поступления предложения.
«Я бы не пошла работать в «Спартак», исключено. В этом клубе невозможно полное доверие, так как большая вовлеченность главного акционера в деятельность клуба. Да и вообще, я не понимаю, что происходит в «Спартаке». Почему выражается доверие Кононову, что он такого выдающегося сделал? Непонятно. Абсолютно нелогичные решения совета директоров московского клуба», – сказала Смородская.
- Сегодня «Спартак» объявил об уходе с занимаемых постов по окончании сезона вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
- 62-летняя Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016 года.