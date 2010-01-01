Смородская: «Я бы не пошла работать в «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не пошла бы работать в «Спартак» в случае поступления предложения.

«Я бы не пошла работать в «Спартак», исключено. В этом клубе невозможно полное доверие, так как большая вовлеченность главного акционера в деятельность клуба. Да и вообще, я не понимаю, что происходит в «Спартаке». Почему выражается доверие Кононову, что он такого выдающегося сделал? Непонятно. Абсолютно нелогичные решения совета директоров московского клуба», – сказала Смородская.