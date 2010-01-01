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    Смородская: «Я бы не пошла работать в «Спартак»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не пошла бы работать в «Спартак» в случае поступления предложения.

    «Я бы не пошла работать в «Спартак», исключено. В этом клубе невозможно полное доверие, так как большая вовлеченность главного акционера в деятельность клуба. Да и вообще, я не понимаю, что происходит в «Спартаке». Почему выражается доверие Кононову, что он такого выдающегося сделал? Непонятно. Абсолютно нелогичные решения совета директоров московского клуба», – сказала Смородская.

    • Сегодня «Спартак» объявил об уходе с занимаемых постов по окончании сезона вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
    • 62-летняя Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии22
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      Рейтинг: +303

      Борат 1 минуту назад

      А жаль! Ольга подходит спартаку как никто другой!

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      Рейтинг: +47

      Boeung777 11 минут назад

      Ой, а кто-то куда-то уже зовёт? Все пиарятся за счёт Спартака.

      0
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      Рейтинг: +12620

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Спартак тот клуб, который неподвластен женской логике И вообще, женщина на корабле, и в пассажирском поезде оказалось тоже, не к добру. """ Но насчёт Кононова она права.

      1
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      Рейтинг: +61

      Muboraksho 26 минут назад

      Ольггггууу надо в Зенит пропыхнуть, а насчет Кононова по моему она права... Кононов в Ахмате не смог, пригласили в Арсенал, ну и потом в такой топ клуб Спартак. Парень спокойный. Болельщики больше переживают чем он сам. Это видно по выражении лица. Такие тренеры ни когда не добьются успехов. Успехов добивались Лобановский, Газаев, Слуцкий и даже Каррера...

      2
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      Рейтинг: +3402

      Спартач80 28 минут назад


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      Пля а сама такой профи заслуженный,шо ппц...

      1
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      Рейтинг: +23500

      portero 36 минут назад

      Футбола нет сегодня до вечера, вот самопиар , на развлечение.

      1
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      Рейтинг: +3568

      Старикан 38 минут назад

      А что Смородская такого выдающегося сделала чтобы её кто-то куда-то позвал?

      5
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      Рейтинг: +2010

      владимир миронов 39 минут назад

      Проводницей на пару с Веркой Сердючкой.

      4
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      Рейтинг: +30429

      Полная Канистра 42 минуты назад

      бабуся сколько лет вам ? сиди носки вяжи редиску сажай на даче и не рыпайся в футбол

      4
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      Рейтинг: +23500

      portero > Полная Канистра 34 минуты назад

      У нее прислуга этим занимается

      0
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      Рейтинг: +4152

      piligrim1986 52 минуты назад

      вот тебя там еще не хватало, тебя в жизни больше ни куда не возьмут

      4
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