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    Болельщиц «Спартака» перед матчем с «Арсеналом» досмотрели в автобусе

    Фанаткам «Спартака» перед матчем 25 тура РПЛ против «Арсенала» пришлось пройти через автобус досмотра. Именно там женщин проверяли на наличие запрещенных предметов.

    Болельщицы заходили в автобус через переднюю дверь, а покидали его через заднюю и следовали прямо на трибуну. Следить за событиями матча можно на «Бомбардире».

    • «Спартак» после первого тайма крупно проигрывает.
    • В случае поражения москвичи останутся в таблице пятыми.
    • «Арсенал» при победе поднимется на шестую строчку.

    Источник: Твиттер «СЭ Спартак»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5792

      ufos73 18 минут назад

      Кононов первым проходил?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2321

      arzamas 26 минут назад

      Дискриминация по половому признаку!
      Надо всех спартачей и в переднюю дверь и в заднюю проверять.)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      Олег Колесов 27 минут назад

      Всё же сделали не правильно, надо было входить в заднюю.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2321

      arzamas > Олег Колесов 25 минут назад

      Кому надо тот и в заднюю вошел.)

      0
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      Рейтинг: +234

      diemens74 > arzamas 23 минуты назад

      Видимо Арсенал и вошёл

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12576

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Огласите результаты кастинга, пожалуйста.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +234

      diemens74 37 минут назад

      Так вот в чем причина просе&ра

      2
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