Болельщиц «Спартака» перед матчем с «Арсеналом» досмотрели в автобусе

Фанаткам «Спартака» перед матчем 25 тура РПЛ против «Арсенала» пришлось пройти через автобус досмотра. Именно там женщин проверяли на наличие запрещенных предметов.

Болельщицы заходили в автобус через переднюю дверь, а покидали его через заднюю и следовали прямо на трибуну. Следить за событиями матча можно на «Бомбардире».

«Спартак» после первого тайма крупно проигрывает.

В случае поражения москвичи останутся в таблице пятыми.

«Арсенал» при победе поднимется на шестую строчку.