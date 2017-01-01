Болельщиц «Спартака» перед матчем с «Арсеналом» досмотрели в автобусе

Кононов первым проходил?
Фанаткам «Спартака» перед матчем 25 тура РПЛ против «Арсенала» пришлось пройти через автобус досмотра. Именно там женщин проверяли на наличие запрещенных предметов.
Болельщицы заходили в автобус через переднюю дверь, а покидали его через заднюю и следовали прямо на трибуну. Следить за событиями матча можно на «Бомбардире».
- «Спартак» после первого тайма крупно проигрывает.
- В случае поражения москвичи останутся в таблице пятыми.
- «Арсенал» при победе поднимется на шестую строчку.
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— СЭ Спартак (@spartak_se) 25 апреля 2019 г.