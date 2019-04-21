Роналду – о победе в АПЛ, Примере и Серии А: «Единственный»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал в соцсети свое достижение.

В субботу туринцы победили «Фиорентину» (2:1) в матче 33-го тура Серии А и завоевали чемпионский титул. Португалец стал первым игроком, который победил в чемпионатах Италии, Англии [c «Манчестер Юнайтед»] и Испании [c «Реалом»].

«Единственный», – написал Роналду в инстаграме.

34-летний футболист перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года.

В этом сезоне форвард провел за туринскую команду 27 игр в Серии А, записав на свой счет 19 голов и 11 результативных передач.