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    Роналду – о победе в АПЛ, Примере и Серии А: «Единственный»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал в соцсети свое достижение.

    В субботу туринцы победили «Фиорентину» (2:1) в матче 33-го тура Серии А и завоевали чемпионский титул. Португалец стал первым игроком, который победил в чемпионатах Италии, Англии [c «Манчестер Юнайтед»] и Испании [c «Реалом»].

    «Единственный», – написал Роналду в инстаграме.

    • 34-летний футболист перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года.
    • В этом сезоне форвард провел за туринскую команду 27 игр в Серии А, записав на свой счет 19 голов и 11 результативных передач.

    text

    Публикация от text (@cristiano)

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +978

      Леха из Твери 12 минут назад

      А кто из наших кроме Канчельскиса выигрывал эти чемпионаты?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4144

      84aivengo 51 минуту назад

      факт есть факт... не поспоришь... с почином...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      vip.inzener 54 минуты назад

      Малясь рисанулся, но всё по делу. И не поспоришь...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18376

      афоня72 1 час назад

      Все по делу. Есть что сказать!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Ашет Арбузян 1 час назад

      жаль Фигу в АПЛ не поиграл за Мю, к примеру

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +241

      OBOLEV 1 час назад

      Ну и павлин )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22855

      portero > OBOLEV 1 час назад

      есть в нем это.
      но в футболе хорош , несмотря на все его закидоны, планку держит столько лет...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +529

      Жёлто-синий 1 час назад

      Ещё стоит сказать что с такими командами грех не выграть)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +290

      AnTiNeHrEsT > Жёлто-синий 1 час назад

      Он же не на скамейке сидит,а тянет эти команды

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22855

      portero > AnTiNeHrEsT 59 минут назад

      с Ювентусом наверное не совсем так, Юве и без него проблем с первым местом не имел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      FENIX-SL > portero 54 минуты назад

      но он мог придти в тот же Юве
      и быть просто серой мышкой
      как некоторые звездные игроки переходят из одной большой команды в другую и становятся ничем не выделяющимися

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22855

      portero > FENIX-SL 38 минут назад

      с его отношением к делу и к своему телу , он еще поиграет и не потеряется в любой команде.
      серая мышка точно не про него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4933

      mihail200606 1 час назад

      Нарциссизм не украшает мужика.. Если он правда мужик..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      Vseok > mihail200606 1 час назад

      Ну зато Месси предан долгие годы одной команде.а это ,на мой взгляд ,лучше(важнее) ,чем взять чемпионство с тремя разными командами,так ещё в разных чемпионатах.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +261

      dimmmka > Vseok 1 час назад

      Ну не знаю..... Например объявляют месси..чемпион Испании, обладатель кубка и лиги чемпионов. И все..... А тут представление титулов роналду минут на десять. Круто!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2565

      Добрый Бобер > Vseok 1 час назад

      Как мне кажется, быть преданным "Барселоне" гораздо легче чем условному "Лестору".

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +261

      dimmmka > Добрый Бобер 1 час назад

      Ага. Тем более когда играли хави и иньеста

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Bersa > Vseok 1 час назад

      Ну да! Хотел бы я посмотреть на месси в англии например.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34639

      Project Бабангида 1 час назад

      как бы хочет сказать этим - а месси так не сможет

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      Борат 2 часа назад

      ну можно на сезон в псж и потом ещё на год в баварию

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22855

      portero > Борат 57 минут назад

      в общем то варианты как и с Юве безпроигрышные

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      FENIX-SL > portero 51 минуту назад

      ну слушай
      представить что в 36 он перейдет в псж
      вполне возможно
      а почему бы не потешиться?
      он будет и в этом возрасте класть пачками
      да и в этом возрасте уже достижение для некоторых игроков что они выходят на поле..а тут он еще чемпионство другой страны заберет в копилку
      многогранность это клево
      и как никак движение вперед
      но вот что из реала ушел..потеря для чемпионата испании в этом году как минимум

      2
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      Рейтинг: +368

      Иван_Невский > FENIX-SL 40 минут назад

      В МЛС там еще долго может играть и денег зарабатывать, ведь на него ходить будут.

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