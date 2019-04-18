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  • Жена Кокорина: «Все идет к тому, что ребятам дадут реальный срок»

Жена Кокорина: «Все идет к тому, что ребятам дадут реальный срок»

18 апреля 2019, 11:17
58

Дарья Валитова, гражданская жена форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал ход судебного процесса.

«Я правда никогда не думала, что в мире есть такие злые, подлые и мстительные люди, которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки! То, что было вчера... лично для меня не поддается никаким нормам и пониманию! Мало того, что спустя полгода у потерпевших более жесткие показания, так они точь-в-точь одинаковые. Еще и по бумажке зачитанные! И кто-то после этого мне скажет, что это все случайность, что ребята за обычную драку уже сидят полгода, и все идет к тому, что им дадут реальный срок!

Нет, товарищи, это не совпадения... Это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость! Как по сценарию они говорят, что это был сговор, и то, что они ничего ребятам не говорили. Хотя по камерам четко видно, что они ведут очень эмоциональный диалог, и что один из них также пытается применить физическую силу, но его сдерживают! Правда от всего этого вранья у меня столько боли, но я ничего не могу с этим сделать! Мы никто в этой системе! Я очень надеюсь на правосудие и то, что наше государство обратит внимание, как ломают судьбы молодым людям, семьям и детям...

Просто потому что кто-то не хочет принимать свои ошибки и всяческим образом пытается прикрыть себя, наказывая других! Бог им судья! Ребята признают, что их действия были слишком жесткими после того, как их оскорбили. Но о каком сговоре, о каком запланированном хулиганстве может идти речь? Если все свидетели подтверждают, что это был обычный конфликт, что Пак был таким же агрессивным и кричал, что он не просил его пересаживать! Неужели теперь любой человек может так просто оклеветать других, потому что его это как-то задело? Надеюсь, что нет и что суд примет во внимание показания и доказательства, что это не хулиганство, за которое ребятам могут дать от трех лет и более!» – написала Валитова в своем инстаграме.

Источник: инстаграм Дарьи Валитовой
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (58)
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Игорь В
1555576042
Ребятам дадут срок!! А ребята не охерели???
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InterMilLano1908
1555577179
Вы олени чтоли все кто гонит на фктболеров?! Вас имеет система и тут наглядно показывает насколько прогнившая эта система, их судят за сговор и хулиганство. Вот им делать непуй что бы собираться в ОПГ что бы бить корейца это и дураку понятно!
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Grag
1555577196
Вот и хорошо пусть дадут срок, еще бы Гулиева к ним для компании.
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Lenin26
1555579289
Читаю комменты некоторых личностей и аху...еваю,сколько же злобы и ненависти в них,даже не понимают о чем эта девчонка говорит,а всё равно пишут всякую ересь,для особо тупых она говорит о том ,что пацанов хотят осудить по надуманной статье "хулиганство" и что они признают свою вину за неадекватную реакцию на оскорбления,о том что показание Пака изменились,напирая на то что подсудимые сговорились что бы корейца отпинать!!!!
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МЯСНОЙ Я
1555579472
Издевательство над пацанами!!
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DENZILLO-Спартак
1555581381
Вор должен сидеть в тюрьме! А каким образом он туда попал, оклеветали ли его или заставили чистосердечное написать-это НЕ ВАЖНО! Твой слащавый муженёк и его боевые петушки- настоящие хулиганы, а раз так- читаем и пользуемся УК РФ и не надо ныть теперь- надо правильно воспитывать своих детишек и уделять больше им внимания, чтобы тоже не оказались на нарах!
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Стаz
1555581723
Вот для меня например все очевидно. Ребята почуставали полную безнаказанность своих действий, и если б на их пути был бы не чиновник, и водитель ведущей популярного канала, то они бы просто отбашляли и все на этом закончилось бы, а они бы продолжили подобные инциденты, бабки все решат. Благодаря повсеместному применению камер, тут выкрутится не получилось, так звёзды совпали. Таких людей надо только учить кнутом, как себя надо вести в обществе. Многие пишут, что это банальная драка, нет это не просто драка, это их образ праздного время препровождения, и на месте терпил мог быть любой из нас. Просто в капиталистическом обществе чиновники люди неприкосаемые, так как обслуживают сильных мира сего.
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Звезда запаса
1555582620
В судебной структуре не лохи сидят - всяких повидали; и, если видят, что без ограничения свободы данных персонажей не исправить, значит так и будет.
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Parker
1555588960
Ну так их и надо реально посадить! Меня удивляют люди, которым жалко эту компанию. Есть вопросы к следствию и его затянутости, но вопросов в том должны они сидеть или нет для меня не возникает.
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Argon
1555598530
Почувствовала себя в шкуре обычного человека.
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