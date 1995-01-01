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    Жена Кокорина: «Все идет к тому, что ребятам дадут реальный срок»

    Дарья Валитова, гражданская жена форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал ход судебного процесса.

    «Я правда никогда не думала, что в мире есть такие злые, подлые и мстительные люди, которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки! То, что было вчера... лично для меня не поддается никаким нормам и пониманию! Мало того, что спустя полгода у потерпевших более жесткие показания, так они точь-в-точь одинаковые. Еще и по бумажке зачитанные! И кто-то после этого мне скажет, что это все случайность, что ребята за обычную драку уже сидят полгода, и все идет к тому, что им дадут реальный срок!

    Нет, товарищи, это не совпадения... Это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость! Как по сценарию они говорят, что это был сговор, и то, что они ничего ребятам не говорили. Хотя по камерам четко видно, что они ведут очень эмоциональный диалог, и что один из них также пытается применить физическую силу, но его сдерживают! Правда от всего этого вранья у меня столько боли, но я ничего не могу с этим сделать! Мы никто в этой системе! Я очень надеюсь на правосудие и то, что наше государство обратит внимание, как ломают судьбы молодым людям, семьям и детям...

    Просто потому что кто-то не хочет принимать свои ошибки и всяческим образом пытается прикрыть себя, наказывая других! Бог им судья! Ребята признают, что их действия были слишком жесткими после того, как их оскорбили. Но о каком сговоре, о каком запланированном хулиганстве может идти речь? Если все свидетели подтверждают, что это был обычный конфликт, что Пак был таким же агрессивным и кричал, что он не просил его пересаживать! Неужели теперь любой человек может так просто оклеветать других, потому что его это как-то задело? Надеюсь, что нет и что суд примет во внимание показания и доказательства, что это не хулиганство, за которое ребятам могут дать от трех лет и более!» – написала Валитова в своем инстаграме.

    Источник: инстаграм Дарьи Валитовой

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии39
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      Рейтинг: +233

      Звезда запаса 2 минуты назад

      В судебной структуре не лохи сидят - всяких повидали; и, если видят, что без ограничения свободы данных персонажей не исправить, значит так и будет.

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      Рейтинг: +692

      Стаz 16 минут назад

      Вот для меня например все очевидно. Ребята почуставали полную безнаказанность своих действий, и если б на их пути был бы не чиновник, и водитель ведущей популярного канала, то они бы просто отбашляли и все на этом закончилось бы, а они бы продолжили подобные инциденты, бабки все решат. Благодаря повсеместному применению камер, тут выкрутится не получилось, так звёзды совпали. Таких людей надо только учить кнутом, как себя надо вести в обществе. Многие пишут, что это банальная драка, нет это не просто драка, это их образ праздного время препровождения, и на месте терпил мог быть любой из нас. Просто в капиталистическом обществе чиновники люди неприкосаемые, так как обслуживают сильных мира сего.

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      Рейтинг: +3543

      3a zenit 18 минут назад

      ну да это ж не в Монако кутить

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      Рейтинг: +243

      DENZILLO-Спартак 22 минуты назад

      Вор должен сидеть в тюрьме! А каким образом он туда попал, оклеветали ли его или заставили чистосердечное написать-это НЕ ВАЖНО! Твой слащавый муженёк и его боевые петушки- настоящие хулиганы, а раз так- читаем и пользуемся УК РФ и не надо ныть теперь- надо правильно воспитывать своих детишек и уделять больше им внимания, чтобы тоже не оказались на нарах!

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      Рейтинг: +523

      Жёлто-синий 26 минут назад

      Это Россия у нас за смерть человека по случайности меньше сроки дают!!если им конечно дадут 7лет

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      Рейтинг: +487

      Genz 28 минут назад

      Мой дядя сказал, что его друг и правительства был на том заседании, где Дмитрий Медведев указал строго наказать футболистов

      -1
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      Рейтинг: +3543

      3a zenit > Genz 19 минут назад

      а ему Путин приказал?

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      Рейтинг: +1845

      Dgad > 3a zenit 13 минут назад

      Так причем тут Путин, Путин марионетка да и только, ООО Российская Федерация зарегистрирована в Великобритании именно на Дмитрия Анатольевича и уже давно.

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      Рейтинг: +1752

      кошмарик 39 минут назад

      вау... дура только поняла .. виновен , так пусть сидит..

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      Рейтинг: +2614

      momwig_ 39 минут назад

      Надеюсь, что реальный и дадут. А то что же - зря в каталажке парились?
      Это правда, что кто-то у нас охреневает от власти.. а кто-то - от бабла. И в этом смысле этот случай - что-то вроде странной, как всё у нас в теперешнее время, но - кармической справедливости.

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      Рейтинг: +740

      Валерий1965 46 минут назад

      К сожалению на законность и правосудие надежды мало.... Хотя, надеюсь, до верха идиотизма не дойдет...

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      Рейтинг: +1563

      Masteralex 53 минуты назад

      Всё по закону, попинали толпой водителя, тот попал в реанимацию, если бы тяжкие телесные были, то там до 12 лет.

      Наказание по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» В п. 2 подпункте «г» речь идет об ответственности группы лиц за умышленное причинение вреда средней тяжести человеку, вызвавшее расстройство его здоровья или утрату трудоспособности меньше чем на 1/3, однако не вызвавшее полную утрату трудоспособности или не причинившее тяжкий вред его здоровью. За такое преступление виновным лицам грозит такое наказание: лишение свободы сроком до 5 лет

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      Рейтинг: +740

      Валерий1965 > Masteralex 45 минут назад

      Им этой статьи не вменяют... Как и измену родине

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      Рейтинг: +184

      Иван_Невский > Masteralex 37 минут назад

      водитель долго на больничке не валялся, там шпак рекорды устанавливал

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