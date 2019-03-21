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    Кузяев из-за травмы покинул поле в матче со сборной Бельгии

    Сборная России играет на выезде с командой Бельгии (1:1; 25 минута) в рамках отбора Евро-2020.

    На 26-й минуте полузащитник Далер Кузяев уступил место на поле Алексею Миранчуку. Покидая поле, футболист «Зенита» держался за колено. Ожидается, что информация о характере травмы Кузяева появится после матча.

    На 14-й минуте счет открыл хавбек хозяев Юри Тилеманс. Полузащитник россиян Денис Черышев отличился спустя две минуты.

    Источник: Бомбардир

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    21.03.2019 23:22
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +318

      sergey610 1 час назад

      Номер СМС ещё не сказали? Куда ему бабло на лечение пересылать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -106

      Вальдемар IV > sergey610 55 минут назад

      щас еще плачмак будет ныть про ограниченный состав

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +318

      sergey610 1 час назад

      Кузяев из-за травмы покинул поле! Вот это ДА! Чудо новость.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Zlobnyiher 2 часа назад

      Не вижу новость, что куртуа дно и пустил банку как Иванов из ивановского иванца

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13443

      portero 2 часа назад

      Кузю что опять не долечили и на поле

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16279

      афоня72 > portero 2 часа назад

      Может несерьёзно..

      1
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