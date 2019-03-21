Кузяев из-за травмы покинул поле в матче со сборной Бельгии

Номер СМС ещё не сказали? Куда ему бабло на лечение пересылать.
Сборная России играет на выезде с командой Бельгии (1:1; 25 минута) в рамках отбора Евро-2020.
На 26-й минуте полузащитник Далер Кузяев уступил место на поле Алексею Миранчуку. Покидая поле, футболист «Зенита» держался за колено. Ожидается, что информация о характере травмы Кузяева появится после матча.
На 14-й минуте счет открыл хавбек хозяев Юри Тилеманс. Полузащитник россиян Денис Черышев отличился спустя две минуты.
- «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи в Брюсселе.
- В первом матче группы сборная Казахстана обыграла шотландцев – 3:0.