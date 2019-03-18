Черышев присоединился к сборной России в Химках

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пополнил расположение сборной России в Химках.

Команда Станислава Черчесова проводит сбор перед началом отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

Россияне проведут оба матча на выезде. 21-го марта встретятся со сборной Бельгии в Брюсселе, 24-го – с командой Казахстана в Астане.

Ранее пресс-служба сборной сообщила об отъезде Ильи Кутепова. Защитник «Спартака» из-за проблем с мышцами паха пропустит обе встречи.

Черышев с 4 голами стал лучшим бомбардиром россиян на ЧМ-2018, где они дошли до 1/4 финала.

Это 2-й показатель турнира. Столько же у Антуана Гризманна , Ромелу Лукаку , Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе .

, , и . 28-летний хавбек забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 35 матчах текущего сезона.

Ранее он стал героем YouTube-шоу «Красава». Часть интервью с журналистом Евгением Савиным – здесь.