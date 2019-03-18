Черышев присоединился к сборной России в Химках

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пополнил расположение сборной России в Химках.
Команда Станислава Черчесова проводит сбор перед началом отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
Россияне проведут оба матча на выезде. 21-го марта встретятся со сборной Бельгии в Брюсселе, 24-го – с командой Казахстана в Астане.
Ранее пресс-служба сборной сообщила об отъезде Ильи Кутепова. Защитник «Спартака» из-за проблем с мышцами паха пропустит обе встречи.
- Черышев с 4 голами стал лучшим бомбардиром россиян на ЧМ-2018, где они дошли до 1/4 финала.
- Это 2-й показатель турнира. Столько же у Антуана Гризманна, Ромелу Лукаку, Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.
- 28-летний хавбек забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 35 матчах текущего сезона.
- Ранее он стал героем YouTube-шоу «Красава». Часть интервью с журналистом Евгением Савиным – здесь.
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— Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2019 г.