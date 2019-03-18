Кутепов уедет из сборной из-за травмы и не сыграет с Бельгией и Казахстаном

Не хотят сборники играть с Черчесом и это не последний игрок
уходит. Самодур перегрузил парня, вот и результат.
Защитник сборной России Илья Кутепов покинет расположение команды, сообщает ее пресс-служба в твиттере.
25-летний игрок повредил мышцы паха и пропустит встречи отборочного цикла чемпионата Европы-2020. Он пропустил вчерашнюю тренировку россиян в Химках.
Команда Станислава Черчесова начнет отборочный турнир в Брюсселе, где 21-го марта сыграет с командой Бельгии. 24-го числа состоится встреча с казахстанцами в Астане.
- Кутепов был основным защитником сборной на ЧМ-2018, где команда дошла до четвертьфинала.
- Воспитанник «Спартака» сыграл в 14 матчах сезона, не отметившись результативными действиями.