Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Кутепов уедет из сборной из-за травмы и не сыграет с Бельгией и Казахстаном

    Защитник сборной России Илья Кутепов покинет расположение команды, сообщает ее пресс-служба в твиттере.

    25-летний игрок повредил мышцы паха и пропустит встречи отборочного цикла чемпионата Европы-2020. Он пропустил вчерашнюю тренировку россиян в Химках.

    Команда Станислава Черчесова начнет отборочный турнир в Брюсселе, где 21-го марта сыграет с командой Бельгии. 24-го числа состоится встреча с казахстанцами в Астане.

    • Кутепов был основным защитником сборной на ЧМ-2018, где команда дошла до четвертьфинала.
    • Воспитанник «Спартака» сыграл в 14 матчах сезона, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2019 21:51
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7940

      vladimir-7 3 часа назад

      Не хотят сборники играть с Черчесом и это не последний игрок
      уходит. Самодур перегрузил парня, вот и результат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      CSKA471 10 часов назад

      Дивеев еще молодой канеш, но припрочих равных он неплох

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      CSKA471 10 часов назад

      Хорошая новость

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      mirspirs 12 часов назад

      Желаю здоровья, но как по мне, один из самых переоцененных игроков своего амплуа, помню его феноменальную игру, когда пусканули от персов, там вместе с джикией провожали тареми почти все поле, перед тем как он отдал голевую

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15942

      oyabun 12 часов назад

      Насколько я помню (поправьте если ошибаюсь), он не так давно еще очень долго лечился именно из за травмы мышцы паха. Похоже рецидив? Очень плохо если так. Как защитник, очень косячный, выдает примерно 1 нормальную игру из 5, но у нас и выбор то небольшой. Боккетти, примерно того же уровня, а Жиго когда еще в форму придет, неизвестно. Да и вообще ситуация с травмами в команде очень тревожная. После 1 только игры! 2 травмы - Зобнин и Кутепов. После предыдущей - травма у Мелкадзе. Если так и дальше продолжится, с кем играть будем?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      CSKA471 > oyabun 10 часов назад

      Тут про сборную речь мужик, а Ваши проблемы - это Ваши проблемы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1195

      Karpathian 12 часов назад

      Игнашевич вернется))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      lejnin 12 часов назад

      Несмотря на всю косяковость Ильи (хотя, будем справедливыми, в последних матчах за Спартак играл он достаточно неплохо, по сравнению с периодом до ЧМ), мне кажется, что они неплохо сыгрались с Джикией, а сыгранность для ЦЗ едва ли не главное...так что жаль, что в очередной раз травмировался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62580

      Рубик Докоян 12 часов назад

      Итак один ЦЗ на всю сборную Джикия, остальные пристежные и те выбывают из строя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +655

      Леха из Твери 12 часов назад

      Кутепка небось обрадовался, что не придется с Лукаку сталкиваться. Огреб бы по полной...

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru