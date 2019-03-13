Блогер Евгений Савин опубликовал новый выпуск программы «Красава». В этом эпизоде героем стал полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. «Бомбардир» выбрал главное из беседы Черышева с Савиным.

Об адаптации в Испании

Сначала было не очень легко. Я не знал язык. За год выучил, мне все помогали. В школе мне все уделяли внимание. Без языка было тяжеловато, а потом кайф.

Об отце

Папа играл тогда в «Спортинге». Я тоже стал там тренироваться.

Правда ли что отец ближе к окончанию карьеры закончил, чтобы помогать тебе? [вопрос Савина Черышеву] Правда. У него была травма голеностопа. У него были варианты из высшей лиги Испании, из второй лиги. Меня позвали в «Реал». Ему было 33 года, он хотел учиться на тренера и пожертвовал своей карьерой, чтобы я смог заиграть.

Была такая идея, чтобы я один поехал в Мадрид жить. Но мне было 11 лет. Родители посчитали, что мы должны быть вместе. Слава богу, все получилось так, как получилось.

Первый день в «Реале»

Ехал в автобусе и думал: «Наверное, они топ-уровня. Лучшие в мире 11-летние здесь собраны. Надо показать хорошую игру, чтобы здесь продержаться». Помню, что нервничал сильно, но кинули мяч, сразу стали играть. Уровень был хороший, высокий, но я думаю, что я не уступал им. В тот момент я был готов там находиться.

Что рассказывал Зобнин про «Спартак»

Ну он в шутку, просто пошутил. Зобнин и Кутепов сказали: «Переходи к нам». Это в шутку, можно сказать.

Если летом тебе позвонят Федун или Миллер и предложат контракт в 7 миллионов евро в год? [вопрос Савина Черышеву] Думаю, пока еще не пришел момент играть в России. Чувствую, что у меня есть силы прогрессировать в сильных чемпионатах. В Испании я чувствую себя комфортно. Я думаю, это один из самых сильных чемпионатов, которые есть.