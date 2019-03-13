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    Черышев – о «Реале», переезде в Россию и адаптации в Испании

    Блогер Евгений Савин опубликовал новый выпуск программы «Красава». В этом эпизоде героем стал полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. «Бомбардир» выбрал главное из беседы Черышева с Савиным.

    Об адаптации в Испании

    Сначала было не очень легко. Я не знал язык. За год выучил, мне все помогали. В школе мне все уделяли внимание. Без языка было тяжеловато, а потом кайф.

    Об отце

    Папа играл тогда в «Спортинге». Я тоже стал там тренироваться.

    Правда ли что отец ближе к окончанию карьеры закончил, чтобы помогать тебе? [вопрос Савина Черышеву] Правда. У него была травма голеностопа. У него были варианты из высшей лиги Испании, из второй лиги. Меня позвали в «Реал». Ему было 33 года, он хотел учиться на тренера и пожертвовал своей карьерой, чтобы я смог заиграть.

    Была такая идея, чтобы я один поехал в Мадрид жить. Но мне было 11 лет. Родители посчитали, что мы должны быть вместе. Слава богу, все получилось так, как получилось.

    Первый день в «Реале»

    Ехал в автобусе и думал: «Наверное, они топ-уровня. Лучшие в мире 11-летние здесь собраны. Надо показать хорошую игру, чтобы здесь продержаться». Помню, что нервничал сильно, но кинули мяч, сразу стали играть. Уровень был хороший, высокий, но я думаю, что я не уступал им. В тот момент я был готов там находиться.

    Что рассказывал Зобнин про «Спартак»

    Ну он в шутку, просто пошутил. Зобнин и Кутепов сказали: «Переходи к нам». Это в шутку, можно сказать.

    Если летом тебе позвонят Федун или Миллер и предложат контракт в 7 миллионов евро в год? [вопрос Савина Черышеву] Думаю, пока еще не пришел момент играть в России. Чувствую, что у меня есть силы прогрессировать в сильных чемпионатах. В Испании я чувствую себя комфортно. Я думаю, это один из самых сильных чемпионатов, которые есть.

    Источник: Ютуб-канал «Красава»

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    13.03.2019 20:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 14 марта 2019, 16:15

      Пока силы и здоровье есть надо там играть.

      2
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 13 марта 2019, 22:51

      таких звездей в России вагон...реал почему то его греть не стал....посредственность...

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Burtaze 14 марта 2019, 04:08

      В России таких звёзд много. Только они не играют. Так как тренеры в академиях за деньги продвигают не таланты, а сынков толстосумов.
      А в Испании уровень футбола космический. Поверь.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > la verdad 14 марта 2019, 09:08

      Правильно. В России как, деньги есть-Иван Иванович,
      денег нет- сопливый хер.

      2
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 13 марта 2019, 22:42

      Правильно все сказал Денис...
      В наш чемпионат приезжать если тока доигрывать уже, а так нечего делать, в наш чемп приезжают только за деньгами...

      3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 марта 2019, 22:23

      Любой футболист, который хоть что то из себя представляет, для которого деньги это не все и который находится в здравом уме ... вряд ли лет до 32-35 перейдёт в Россию.

      Увы и ах(((

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Dellleone 13 марта 2019, 23:55

      Не только доигрывать едут, но и как трамплин для Европы.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2019, 21:24

      Соображает

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Татарин за ЦСКА 14 марта 2019, 16:14

      И понимает.

      2
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