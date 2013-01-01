«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Рабьо

В переговорах с "Барсой" мама всю малину ему обломала. Как бы и здесь не пролетел, хоть для переговоров специально и нанял агента. У парня завышенные финансовые запросы.
Как сообщает The Sun, «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Адриану Рабьо.
По информации СМИ, француз ведет переговоры еще с тремя клубами АПЛ – «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Ранее сообщалось, что парижане могут досрочно расторгнуть контракт с 23-летним футболистом из-за нарушения режима.
- Соглашение Рабьо с «ПСЖ» истекает летом.
- В последний раз хавбек выходил на поле в составе парижского клуба 11 декабря в матче шестого тура Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».