«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Рабьо

Как сообщает The Sun, «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Адриану Рабьо.

По информации СМИ, француз ведет переговоры еще с тремя клубами АПЛ – «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Ранее сообщалось, что парижане могут досрочно расторгнуть контракт с 23-летним футболистом из-за нарушения режима.