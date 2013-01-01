Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    «Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Рабьо

    Как сообщает The Sun, «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Адриану Рабьо.

    По информации СМИ, француз ведет переговоры еще с тремя клубами АПЛ – «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

    Ранее сообщалось, что парижане могут досрочно расторгнуть контракт с 23-летним футболистом из-за нарушения режима.

    • Соглашение Рабьо с «ПСЖ» истекает летом.
    • В последний раз хавбек выходил на поле в составе парижского клуба 11 декабря в матче шестого тура Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 13 часов назад

      В переговорах с "Барсой" мама всю малину ему обломала. Как бы и здесь не пролетел, хоть для переговоров специально и нанял агента. У парня завышенные финансовые запросы.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru