Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    В ближайшие дни «ПСЖ» может разорвать контракт с Рабьо за нарушение режима

    «ПСЖ» продлил отстранение Адриана Рабьо до 27 марта за поход в клуб после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

    Воспитанник клуба не тренируется с основным составом с 2018 года. Это наказание спортивного директора Антеру Энрике за отказ продлевать контракт, который истекает ближайшим летом.

    На предстоящем собрании руководство «ПСЖ» может расторгнуть контракт с игроком.

    Источник сообщает, что негатив со стороны руководства клуба в адрес воспитанника мог вызвать лайк, оставленный Рабьо под фотографией Патриса Эвра в инстаграме. Там экс-игрок сборной Франции радуется вылету парижан от «МЮ».

    Источник: Твиттер Филиппа Санфурша

    Филипп Санфурш – журналист RTL и L’Équipe.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2019 11:19
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +207

      Cupota 20 часов назад

      Рабьо - полезный!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      SarJr 15 марта, 18:31

      Помоги бы барсе договориться с его мамкой или нашли бы покупателя зимой -- получили бы ещё и денег за него. А так будто не понимали чем это закончится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      ItalianFootball 15 марта, 15:41

      Наказание за отказ продлевать контракт. Какая то низкая формулировка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Fetax 15 марта, 14:15

      Занятно. Если его даже от тренировок отстранили(за что? как будто это не его полное право продлить контракт или нет), то почему бы ему не сходить в клуб? Как клуб к нему относится, так и он к клубу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 > Fetax 15 марта, 14:32

      Не думаю ято ПСЖ обделил его деньгами, но видимо его мама агент запросила что то нереальное что даже шейх ей отказал... Одна ситуация с ЧМ только чего стоит, мол мой сын не поедет если не будет выходить в основе...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +162

      Fetax > InterMilLano1908 15 марта, 14:50

      Он просто не хочет продлевать контракт, по каким именно причинам - его личное дело. Он не обязан продлевать контракт. Клубы которые в таких случаях ссылают игроков в дубль похожи на обиженных сучек, мстящих своим бывшим парням после расставания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      JTherry 15 марта, 14:11

      лайки в инстаграмме для всех заканчиваются - ссылкой в дубль, не он первый, не он последний...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Ковастер 15 марта, 13:38

      Прекрасный пример воспитания молодёжи. Отказался подписывать контракт, бухаешь в клубах, сиди и не тренируйся. Интересно , а во Франции, половина болельщиков встала в защиту Рабьо, тоже глорят, как наши в защиту Игнатьева?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      olegiovchenko 15 марта, 13:37

      КОНЧЕНЫЕ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11729

      DOCTOR PENALTY 15 марта, 12:41

      Не рановато?... Подождите ещё год-два...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 12:34

      Ну раз поставил лайк,то в Россию,к Спартаку,к Глушакову и в баню.Таких у нас любят

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4623

      mihail200606 15 марта, 11:24

      Довые... ся со своей мамашей....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > mihail200606 15 марта, 12:34

      так он не единственный,вон Сане что творит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4623

      mihail200606 > Татарин за ЦСКА 15 марта, 13:02

      Скоро команду можно будет собирать из каблуков)) Икарди, рабьо, сане..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > mihail200606 15 марта, 16:23

      а тренировать будут не каблуки-Аршавин и Глушаков

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru