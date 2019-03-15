В ближайшие дни «ПСЖ» может разорвать контракт с Рабьо за нарушение режима

«ПСЖ» продлил отстранение Адриана Рабьо до 27 марта за поход в клуб после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Воспитанник клуба не тренируется с основным составом с 2018 года. Это наказание спортивного директора Антеру Энрике за отказ продлевать контракт, который истекает ближайшим летом.

На предстоящем собрании руководство «ПСЖ» может расторгнуть контракт с игроком.

Источник сообщает, что негатив со стороны руководства клуба в адрес воспитанника мог вызвать лайк, оставленный Рабьо под фотографией Патриса Эвра в инстаграме. Там экс-игрок сборной Франции радуется вылету парижан от «МЮ».