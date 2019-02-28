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    Варан опубликовал фото травмированного колена после матча с «Барселоной»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан опубликовал в инстаграме фотографию своего колена.

    Француз во время ответного полуфинального матча Кубка Испании против «Барселоны» получил рваную рану. Это произошло, когда футболист пытался помешать Луису Суаресу забить гол на 69-й минуте – в итоге он срезал мяч в собственные ворота.

    Несмотря на повреждение, Варан доиграл матч до конца.

    • «Реал» дома проиграл «Барселоне» со счетом 0:3 и вылетел из Кубка Испании.
    • В текущем сезоне Варан сыграл 31 матч в составе «Реала» и забил один гол.

    Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: инстаграм Рафаэля Варана

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    28.02.2019 09:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 15:00

      Неприятная травма. Здоровья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 февраля 2019, 12:08

      ты у суареса украл гол... от травмы быстрей восстановиться ...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 28 февраля 2019, 10:51

      Круто! Выздоравливай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      коб1976 28 февраля 2019, 10:49

      Пожаловался или похвастался?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 28 февраля 2019, 10:49

      Суарес тебя укусил? )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 28 февраля 2019, 10:05

      И от гола не спас и инфекцию пустил. Беда.

      0
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