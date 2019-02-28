Варан опубликовал фото травмированного колена после матча с «Барселоной»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан опубликовал в инстаграме фотографию своего колена.

Француз во время ответного полуфинального матча Кубка Испании против «Барселоны» получил рваную рану. Это произошло, когда футболист пытался помешать Луису Суаресу забить гол на 69-й минуте – в итоге он срезал мяч в собственные ворота.

Несмотря на повреждение, Варан доиграл матч до конца.

«Реал» дома проиграл «Барселоне» со счетом 0:3 и вылетел из Кубка Испании.

В текущем сезоне Варан сыграл 31 матч в составе «Реала» и забил один гол.

Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

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