Главные новости дня. Икарди может понадобиться операция на колене, «Лестер» уволил Пюэля

«Лестер» отправил Пюэля в отставку после разгрома от «Кристал Пэлас».

Икарди может понадобиться операция на колене.

Де Хеа – второй вратарь в истории «МЮ», который отыграл 100 матчей без пропущенных голов.

Сарри хотел заменить Кепу, но вратарь отказался покидать поле.

Гвардиола выиграл 25-й трофей в карьере.

Сарри – про отказ Кепы от замены: «Это было недопонимание. Я думал, что у него судороги».

Кубок России. «Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал.

Президент «ПСЖ»: «Реал» прекрасно знает, что Неймар не продается».