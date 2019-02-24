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    Президент «ПСЖ»: «Реал» прекрасно знает, что Неймар не продается»

    Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что клуб не собирается продавать нападающего Неймара в «Реал».

    Ранее сообщалось, что президент мадридцев Флорентино Перес хочет заполучить бразильца этим летом.

    «Ни «Реал», ни какой-либо другой клуб мира не должен обращаться к нам по поводу Неймара или любого другого игрока.

    В Мадриде прекрасно знают, что нападающий не продается, и что он не покинет «ПСЖ» этим летом. У нас фантастические отношения с Неймаром и его отцом, и они рассчитаны на длительное время», – сказа аль-Хелаифи.

    • В этом сезоне 27-летний футболист провел за парижан 23 встречи, записав на свой счет 20 голов и 11 результативных передач.
    • Контракт форварда с французским клубом рассчитан до 2022 года.
    • В настоящее время Неймар восстанавливается от травмы пятой плюсневой кости, полученной в конце января.

    Источник: Marca

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    24.02.2019 12:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 25 февраля 2019, 11:23

      Раньше в Барселоне тоже так думали )))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 20:02

      Продукт не дешевый и меньше чем за 222млн. ПСЖ его продавать не будет.

      3
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 24 февраля 2019, 15:23

      Если ещё пару три раза будет плакат после травмы,то продаст,на хер им больной и хрупкий персона,а Мбап он без ценный игрок,переса на него зубы не хватить,и Реал ему не достоин,не его место

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 24 февраля 2019, 14:42

      Ну и хрен с ним с неймаром, мбаппе бы купить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka > DeStar 24 февраля 2019, 15:00

      согласен с Вами,любезнейший,но вот только не в Реал,а в Барселону,так будет справедливее для талантливого француза...

      2
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      Рейтинг: +2402

      SarJr > koli4ka 24 февраля 2019, 19:03

      да, мапед вместе с месси творили бы чудеса. и по стилю подходит скорее барсе, чем реалу

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 24 февраля 2019, 13:13

      Фантастические отношения, это конечно сильное заявление Нассер аль-Хелаифи! Судя по тому, что сначала он сказал Неймар не покинет «ПСЖ» этим летом, а потом заявил, что эти же отношения рассчитаны на длительное время! Не неувязочка какая то! Думаю все дело опять в размере выкупа. Продаст однозначно не менее тех денег за которые он его купил, либо продаст тогда, когда Неймар их отработает и принесет прибыль клубу! А так конечно смысла нет продавать, и с этим не поспоришь! Игрока покупают, чтобы он приносил прибыль клубу, как бы это скверно не звучало! А если он приносит только убытки, тогда уже это другой разговор!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 февраля 2019, 12:42

      Ахматыч : Неймар,щука непродажная!

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      Рейтинг: +278

      MrNao1 24 февраля 2019, 12:30

      В этом сезоне 27-летний футболист провел за парижан 23 20 11

      Что это значит???)))

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > MrNao1 24 февраля 2019, 12:43

      В 23 турах выходил 20 раз провалил 11 игр...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MrNao1 24 февраля 2019, 12:56

      Провёл 23 игры забил 20 голов и сделал 11 ассистов в этом сезоне.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 февраля 2019, 12:28

      Держите у себя в музее этот "хрустальный кубок"...

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