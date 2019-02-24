Президент «ПСЖ»: «Реал» прекрасно знает, что Неймар не продается»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что клуб не собирается продавать нападающего Неймара в «Реал».

Ранее сообщалось, что президент мадридцев Флорентино Перес хочет заполучить бразильца этим летом.

«Ни «Реал», ни какой-либо другой клуб мира не должен обращаться к нам по поводу Неймара или любого другого игрока.

В Мадриде прекрасно знают, что нападающий не продается, и что он не покинет «ПСЖ» этим летом. У нас фантастические отношения с Неймаром и его отцом, и они рассчитаны на длительное время», – сказа аль-Хелаифи.