Президент «ПСЖ»: «Реал» прекрасно знает, что Неймар не продается»

Раньше в Барселоне тоже так думали )))))))))))))
Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что клуб не собирается продавать нападающего Неймара в «Реал».
Ранее сообщалось, что президент мадридцев Флорентино Перес хочет заполучить бразильца этим летом.
«Ни «Реал», ни какой-либо другой клуб мира не должен обращаться к нам по поводу Неймара или любого другого игрока.
В Мадриде прекрасно знают, что нападающий не продается, и что он не покинет «ПСЖ» этим летом. У нас фантастические отношения с Неймаром и его отцом, и они рассчитаны на длительное время», – сказа аль-Хелаифи.
- В этом сезоне 27-летний футболист провел за парижан 23 встречи, записав на свой счет 20 голов и 11 результативных передач.
- Контракт форварда с французским клубом рассчитан до 2022 года.
- В настоящее время Неймар восстанавливается от травмы пятой плюсневой кости, полученной в конце января.