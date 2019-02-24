Икарди может понадобиться операция на колене

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перенести операцию на колене, сообщает Corriere dello Sport.

Недавно клуб лишил футболиста капитанской повязки, после чего он отказался выходить на матчи и решил сосредоточиться на своем здоровье.

По информации источника, несколько месяцев аргентинец играл на обезболивающих уколах. Теперь же он намерен лечиться до полного выздоровления.

Форвард будет проходить процедуры как минимум до 7 марта, после чего врачи проведут повторную оценку состояния его колена. Если оно не изменится, Икарди может перенести операцию, которая решит проблему со здоровьем, но при этом завершит сезон для игрока.

В свою очередь, «Интер» уже ищет замену Икарди. Среди кандидатов – Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дуван Сапата («Аталанта») и Эдин Джеко («Рома»).