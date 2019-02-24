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    Икарди может понадобиться операция на колене

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перенести операцию на колене, сообщает Corriere dello Sport.

    Недавно клуб лишил футболиста капитанской повязки, после чего он отказался выходить на матчи и решил сосредоточиться на своем здоровье.

    По информации источника, несколько месяцев аргентинец играл на обезболивающих уколах. Теперь же он намерен лечиться до полного выздоровления.

    Форвард будет проходить процедуры как минимум до 7 марта, после чего врачи проведут повторную оценку состояния его колена. Если оно не изменится, Икарди может перенести операцию, которая решит проблему со здоровьем, но при этом завершит сезон для игрока.

    В свою очередь, «Интер» уже ищет замену Икарди. Среди кандидатов – Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дуван Сапата («Аталанта») и Эдин Джеко («Рома»).

    Источник: Football Italia

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    24.02.2019 14:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 25 февраля 2019, 07:57

      Берите Лукаку, Сульшеру без него проще будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 20:28

      Зачем рисковать своим здоровьем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 февраля 2019, 17:53

      Кокорину тоже надо делать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 24 февраля 2019, 15:10

      Я надеялся на мозге жены...

      1
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