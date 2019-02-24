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    Кубок России. «Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал 

    «Ростов» обыграл «Краснодар» в ответном матче 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0.

    По результатам двух матчей команда Валерия Карпина вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Рубин» – «Локомотив».

    Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Попов, 89.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк (Новосельцев, 47), Логашов, Чернов, Сигурдссон, Гацкан, Ионов (Попов, 82), Еременко, Зуев (Зуев, 29), Хаджикадунич, Шомуродов.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе (Ольссон, 66), Перейра (Стоцкий, 76), Классон, Вандерсон, Игнатьев (Сулейманов, 66).

    Предупреждения: Зуев, 29; Шомуродов, 62 – Газинский, 39; Спайич, 48; Рамирес, 59; Каборе, 65.

    Результат первого матча – 2:2

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2019 20:54
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 25 февраля 2019, 07:50

      болел РОСТОВА с выходом !!! на 5 мая по моему ставки принимать не будут. все и дураку понятно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 25 февраля 2019, 02:45

      молодец Валера

      2
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 24 февраля 2019, 23:45

      Мое мнение: Ростов при бердыеве был в той же ситуации. Кубок, чемпионат, ещё и Лига Чемпионов. Причем в кубке дошли до четверть финала. И ничего, не жаловались всем подряд, что тяжело. Так что, Соседи,мы знаем какого это...

      8
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > geroin161 25 февраля 2019, 16:36

      Ты ещё лет 20 будешь вспоминать как вы Европу покоряли???

      -1
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      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > _Marqella_ 4 марта 2019, 10:58

      А тебе и вспомнить уже нечего ! Все как в далеком нереальном сне !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 февраля 2019, 23:42

      Каждому свое! Зачем быкам КР?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1276

      Sky Spartak 24 февраля 2019, 23:39

      Красава Ростов.. !!! Смотрел до этого сегодня Леганес Валенсия... ну такое .овно... Так что Краснодар думаю пройдёт Валенсию ...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 24 февраля 2019, 22:56

      Сегодня игра была не ахти как с одной стороны так и с другой,желаю Ростову выиграть кубок России а Краснодару выиграть Лигу Европы!

      8
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      Рейтинг: +248

      kondron > kazak161 24 февраля 2019, 22:58

      Соглашусь. По сравнению с Байером тут была тягомотина. Уже отвык от российских автобусов

      0
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      Рейтинг: +248

      kondron 24 февраля 2019, 22:41

      3 остальных матча перенесли без вопросов.
      Карпин один стал в позу.
      Хытрец)

      0
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      Рейтинг: +248

      kondron 24 февраля 2019, 22:19

      Не наезжайте на Мусаева! Не нытик он) Человек высказал своё мнение.
      В общем проехали. Ростов прошёл дальше заслуженно.

      5
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > kondron 25 февраля 2019, 19:08

      он ушлёпок

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 24 февраля 2019, 22:17

      Всем хорошо!!!!Ростову нужен кубок,,,,,а Краснодару главное чемпионат,,,,просто когда если не в этом году???а на три фронта это слишком,,, везде можно пролететь,,,

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 февраля 2019, 22:08

      Валера сыграл по счёту тактически правильно.Дончанам не нужно было сломя голову лететь вперёд стремясь забить.У них был необходимый гандикап в виде забитого в гостях мяча.Поэтому Ростов в первом тайме грамотно сдержал натиск Краснодара и во втором сумел воспользоваться своим шансом.Да и быки к исходу матча подсели физически.Игра в Неметчине даром не прошла.Да и если честно,то краснодарцы так и не создали ни одного внятного стопроцентного момента.Так что итог вполне закономерен.Многим не нравится манера игры дончан,но она приносит необходимый результат!С победой Ростов!!!Краснодару же успешно сыграть с испанцами в еврокубке!

      15
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Krossmen73 25 февраля 2019, 07:34

      По делу . Согласен.

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