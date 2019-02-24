Кубок России. «Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал 

болел РОСТОВА с выходом !!! на 5 мая по моему ставки принимать не будут. все и дураку понятно.
«Ростов» обыграл «Краснодар» в ответном матче 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0.
По результатам двух матчей команда Валерия Карпина вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Рубин» – «Локомотив».
Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч
Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Попов, 89.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк (Новосельцев, 47), Логашов, Чернов, Сигурдссон, Гацкан, Ионов (Попов, 82), Еременко, Зуев (Зуев, 29), Хаджикадунич, Шомуродов.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе (Ольссон, 66), Перейра (Стоцкий, 76), Классон, Вандерсон, Игнатьев (Сулейманов, 66).
Предупреждения: Зуев, 29; Шомуродов, 62 – Газинский, 39; Спайич, 48; Рамирес, 59; Каборе, 65.
Результат первого матча – 2:2