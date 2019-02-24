Кубок России. «Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал 

«Ростов» обыграл «Краснодар» в ответном матче 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0.

По результатам двух матчей команда Валерия Карпина вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Рубин» – «Локомотив».

Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Попов, 89.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк (Новосельцев, 47), Логашов, Чернов, Сигурдссон, Гацкан, Ионов (Попов, 82), Еременко, Зуев (Зуев, 29), Хаджикадунич, Шомуродов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе (Ольссон, 66), Перейра (Стоцкий, 76), Классон, Вандерсон, Игнатьев (Сулейманов, 66).

Предупреждения: Зуев, 29; Шомуродов, 62 – Газинский, 39; Спайич, 48; Рамирес, 59; Каборе, 65.

Результат первого матча – 2:2

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