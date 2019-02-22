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    Директор по развитию ФИФА: «Рад участвовать в выборах президента РФС после лучшего ЧМ в истории»

    Директор по развитию ФИФА Бьерн Вассало поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира-2018. Чиновник приехал в Москву для участия в выборах нового президента РФС.

    «Я счастлив быть в Москве и принимать участие в выборах нового президента РФС после лучшего в истории чемпионата мира. Я хотел бы в очередной раз передать благодарность от президента ФИФА Джанни Инфантино за оказанное гостеприимство и тот вклад, что вы вносите в развитие мирового футбола. Недавно Владимир Путин вручил Инфантино орден дружбы народа – это очень почетно и вновь говорит о продолжающемся тесном сотрудничестве между РФС и ФИФА. Мы построили очень крепкую связь между нами.

    Чемпионат мира стал важным периодом для всего мира и стал футбольным наследием для каждой части России. Этот чемпионат мира показал единение и подтвердил всему миру, что у спорта нет границ. Игра в футбол является силой, которая устраняет барьеры. Благодарю всех тех, кто подарил чемпионат мира нам и руководил РФС в этот период, а также Прядкина и его команду. Искренне желаем новому президенту РФС успехов в дальнейшнем развитии футбола», – заявил Вассало.

    Источник: «Sport24»

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    22.02.2019 11:43
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