Директор по развитию ФИФА: «Рад участвовать в выборах президента РФС после лучшего ЧМ в истории»

Директор по развитию ФИФА Бьерн Вассало поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира-2018. Чиновник приехал в Москву для участия в выборах нового президента РФС.

«Я счастлив быть в Москве и принимать участие в выборах нового президента РФС после лучшего в истории чемпионата мира. Я хотел бы в очередной раз передать благодарность от президента ФИФА Джанни Инфантино за оказанное гостеприимство и тот вклад, что вы вносите в развитие мирового футбола. Недавно Владимир Путин вручил Инфантино орден дружбы народа – это очень почетно и вновь говорит о продолжающемся тесном сотрудничестве между РФС и ФИФА. Мы построили очень крепкую связь между нами.

Чемпионат мира стал важным периодом для всего мира и стал футбольным наследием для каждой части России. Этот чемпионат мира показал единение и подтвердил всему миру, что у спорта нет границ. Игра в футбол является силой, которая устраняет барьеры. Благодарю всех тех, кто подарил чемпионат мира нам и руководил РФС в этот период, а также Прядкина и его команду. Искренне желаем новому президенту РФС успехов в дальнейшнем развитии футбола», – заявил Вассало.