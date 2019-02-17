Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Сумма контракта впечатляет, трудно будет отказаться от такого заманчивого предложения.
«Манчестер Юнайтед» работает над новым контрактом для вратаря Давида Де Хеа, сообщает The Times.
По информации источника, вице-президент клуба Эд Вудвард предложит испанцу контракт на пять на общую сумму 90 миллионов фунтов.
В таком случае голкипер станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата, обойдя одноклубников Поля Погба и Алексиса Санчеса, а также полузащитника «Арсенала» Месута Озила.
Текущее соглашение Де Хеа истекает в июне 2020 года. В декабре сообщалось, что его не устроили условия нового контракта. Известно об интересе со стороны «ПСЖ». 24 января и. о. главного тренера «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер сказал, что клуб продвигается в переговорах с Де Хеа и Антони Марсьялем.
- Де Хеа перешел в «Юнайтед» в июле 2011 года из «Атлетико» за 25 миллионов евро.
- За 8 сезонов выиграл 7 трофеев, включая чемпионат Англии и Лигу Европы.
- По итогам прошлого сезона получил «Золотую перчатку» АПЛ.