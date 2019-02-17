Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

«Манчестер Юнайтед» работает над новым контрактом для вратаря Давида Де Хеа, сообщает The Times.

По информации источника, вице-президент клуба Эд Вудвард предложит испанцу контракт на пять на общую сумму 90 миллионов фунтов.

В таком случае голкипер станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата, обойдя одноклубников Поля Погба и Алексиса Санчеса, а также полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

Текущее соглашение Де Хеа истекает в июне 2020 года. В декабре сообщалось, что его не устроили условия нового контракта. Известно об интересе со стороны «ПСЖ». 24 января и. о. главного тренера «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер сказал, что клуб продвигается в переговорах с Де Хеа и Антони Марсьялем.