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    Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» работает над новым контрактом для вратаря Давида Де Хеа, сообщает The Times.

    По информации источника, вице-президент клуба Эд Вудвард предложит испанцу контракт на пять на общую сумму 90 миллионов фунтов.

    В таком случае голкипер станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата, обойдя одноклубников Поля Погба и Алексиса Санчеса, а также полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

    Текущее соглашение Де Хеа истекает в июне 2020 года. В декабре сообщалось, что его не устроили условия нового контракта. Известно об интересе со стороны «ПСЖ». 24 января и. о. главного тренера «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер сказал, что клуб продвигается в переговорах с Де Хеа и Антони Марсьялем.

    • Де Хеа перешел в «Юнайтед» в июле 2011 года из «Атлетико» за 25 миллионов евро.
    • За 8 сезонов выиграл 7 трофеев, включая чемпионат Англии и Лигу Европы.
    • По итогам прошлого сезона получил «Золотую перчатку» АПЛ.

    Источник: The Times

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    17.02.2019 18:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:02

      Сумма контракта впечатляет, трудно будет отказаться от такого заманчивого предложения.

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