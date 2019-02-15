Комличенко забил «Теплице» и укрепил лидерство в списке бомбардиров чемпионата Чехии

Чехи не прогадали подписав Николая. Стабильно забивает и является лидером атак команды. Они на нём ещё и заработают в дальнейшем.
Состоялся матч 21 тура чемпионата Чехии между «Теплице» и «Младой Болеслав». Гости победили со счетом 2:0.
Второй гол «Млады Болеслав» с пенальти забил российский форвард Николай Комличенко. Он лидирует в списке бомбардиров.
- На счету игрока 20 голов в 20 матчах.
- Ближайший преследователь в списке бомбардиров Мирослав Стох («Славия») забил 11 голов.
- «Млада Болеслав» в таблице идет восьмой из 16 команд.