Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Комличенко забил «Теплице» и укрепил лидерство в списке бомбардиров чемпионата Чехии

    Состоялся матч 21 тура чемпионата Чехии между «Теплице» и «Младой Болеслав». Гости победили со счетом 2:0.

    Второй гол «Млады Болеслав» с пенальти забил российский форвард Николай Комличенко. Он лидирует в списке бомбардиров.

    • На счету игрока 20 голов в 20 матчах.
    • Ближайший преследователь в списке бомбардиров Мирослав Стох («Славия») забил 11 голов.
    • «Млада Болеслав» в таблице идет восьмой из 16 команд.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 22:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 22:52

      Чехи не прогадали подписав Николая. Стабильно забивает и является лидером атак команды. Они на нём ещё и заработают в дальнейшем.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11