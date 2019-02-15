Комличенко забил «Теплице» и укрепил лидерство в списке бомбардиров чемпионата Чехии

Состоялся матч 21 тура чемпионата Чехии между «Теплице» и «Младой Болеслав». Гости победили со счетом 2:0.

Второй гол «Млады Болеслав» с пенальти забил российский форвард Николай Комличенко. Он лидирует в списке бомбардиров.