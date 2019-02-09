Главные новости дня. «Реал» выиграл у «Атлетико» в дерби; «Боруссия» упустила победу, ведя 3:0

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УЕФА анонсировал матч «Фенербахче» – «Зенит» с зенитовской фотографией Кришито.
Мевля перейдет из «Зенита» не в «Эмполи», а в «Ростов».
Эриксен не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом».
«Спартак» пропустил три гола от «Слована» в товарищеском матче.
«МЮ» выиграл у «Фулхэма», Погба впервые в карьере забил больше десяти голов в сезоне.
«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче АПЛ.
«Реал» обыграл в дерби «Атлетико».
Фанаты «Атлетико» закидали табличку Куртуа игрушечными крысами.
«Наполи» потерял очки в игре с «Фиорентиной».
«Боруссия» вела 3:0 в игре с «Хоффенхаймом», но упустила победу.