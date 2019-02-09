Главные новости дня. «Реал» выиграл у «Атлетико» в дерби; «Боруссия» упустила победу, ведя 3:0

УЕФА анонсировал матч «Фенербахче» – «Зенит» с зенитовской фотографией Кришито.

Мевля перейдет из «Зенита» не в «Эмполи», а в «Ростов».

Эриксен не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом».

«Спартак» пропустил три гола от «Слована» в товарищеском матче.

«МЮ» выиграл у «Фулхэма», Погба впервые в карьере забил больше десяти голов в сезоне.

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче АПЛ.

«Реал» обыграл в дерби «Атлетико».

Фанаты «Атлетико» закидали табличку Куртуа игрушечными крысами.

«Наполи» потерял очки в игре с «Фиорентиной».

«Боруссия» вела 3:0 в игре с «Хоффенхаймом», но упустила победу.