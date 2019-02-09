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    Главные новости дня. «Реал» выиграл у «Атлетико» в дерби; «Боруссия» упустила победу, ведя 3:0

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    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2019 22:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -7

      pavelgnutov 10 февраля 2019, 04:25

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://copi.st/aR2a

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      Рейтинг: +7

      boulevardan 10 февраля 2019, 00:32

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