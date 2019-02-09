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    Бундеслига. 50-й гол Гетце не помог «Боруссии» обыграть «Хоффенхайм», команда Нагельсмана отыграла 3 гола за 12 минут

    Матч 21 тура чемпионата Германии «Боруссия» Д«Хоффенхайм» завершился со счетом 3:3.

    В составе хозяев голы на счету полузащитников Джейдона Санчо и Рафаэля Геррейру, нападающего Марио Гетце. Для 26-летнего немца гол стал 50 в Бундеслиге с момента дебюта в ноябре 2008 года.

    За гостей забили форвард Исхак Бельфодиль (дубль) и защитник Павел Кадержабек.

    Команда Люсьена Фавра набрала 50 очков и продолжила лидерство в чемпионской гонке. «Хоффенхайм» с 30 баллами остался на восьмом месте в турнирной таблице.

    Этот и другие результаты представлены ниже.

    Германия. Бундеслига. 21 тур

    Боруссия Д – Хоффенхайм – 3:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Санчо, 32; 2:0 – Гетце, 43; 3:0 – Геррейру, 66; 3:1 – Бельфодиль, 75; 3:2 – Кадержабек, 83; 3:3 – Бельфодиль, 87.

    РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0

    Боруссия М – Герта – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Калу, 30; 0:2 – Дуда, 56; 0:3 – Зелке, 76.

    Ганновер – Нюрнберг – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 45+5; 2:0 – Мюллер, 77.

    Фрайбург – Вольфсбург – 3:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Руссийон, 11; 1:1 – Грифо, 37; 1:2 – Вегхорст, 63 (с пенальти); 2:2 – Петерсен, 70; 2:3 – Штеффен, 74; 3:3 – Вальдшмидт, 88.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    «Боруссия» упустила победу, ведя 3:0 к концу игры

    Источник: Бомбардир

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    09.02.2019 19:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 22:53

      Как "шмели" умудрились упустить победу ведя 3:0, играя на своём поле ?

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